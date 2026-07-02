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Cabanas

Nuevas escaleras para el Sendeiro da Costa de Cabanas, que se pondrá “a punto” en los próximos días

El Concello también abrirá al tráfico el camino Costa do Vinteún

Redacción
02/07/2026 16:11
Estado de la infraestructura tras la actuación
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Concello
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El Ayuntamiento de Cabanas culminó en las últimas jornadas los trabajos de reparación y mantenimiento de las escaleras del Sendeiro da Costa, un itinerario que une las playas de A Magdalena y Chamoso.

Desde el ejecutivo que dirige Fernando Couce explican que en semanas pasadas el acceso a esta senda se tuvo que cerrar por motivos de seguridad, “debido ao deterioro que sufriu a infraestrutura, especialmente no inverno”.

En concreto, las tareas supusieron la reposición de los escalones y la renovación de aquellos en mal estado. También se cambiaron varios tramos de barandilla y se mejoró y reforzaron las vigas y elementos estructurales de soporte.

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El lugar se encuentra, actualmente, abierto al paso, estando previsto que en los próximos días se proceda a una limpieza mediante hidrolavado con agua a presión “para eliminar a sucidade e poñela a punto”, explica el Consistorio.

Además, la administración local informa de que se reabrirá al tráfico –tanto de vehículos como de peatones– el camino Costa do Vinteún hasta el próximo mes de septiembre. Este proceso llega tras la finalización de la primera fase de las obras en el acceso a la urbanización Los Castaños.

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