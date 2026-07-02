La Comisión da Transparencia obliga al Concello de Cabanas a entregar información de 2024

El Concello puede interponer un recurso contencioso-administrativo en caso de disconformidad Cedida

Candidatura Veciñal de Cabanas ha emitido un comunicado para informar de que la Comisión da Transparencia de la Valedora do Pobo ha estimado la reclamación presentada por el edil Xosé Manuel Pérez Sardiña para que el Concello facilite “información negada desde 2024”.

El concejal indica que, tras esta resolución, el Consistorio que dirige Fernando Couce deberá proporcionar los datos demandados –acceso a los listados de los registros de entrada y salida del Ayuntamiento– “no prazo máximo de catro días”.

“Pedín información pública á que teño dereito como concelleiro. O alcalde tiña a obliga de facilitala. Agora queda acreditado que esa información non se entregou como debía”, asevera Pérez Sardiña, recordando que “cando un edil pide información non está atacando a ninguén: está exercendo unha función democrática. O problema non é quen fai o seu traballo, senón quen oculta, atrasa ou dificulta información durante dous anos”.

En otro orden de cosas, la formación presentó a finales del mes pasado un reparo a las cuentas generales de 2025 “pola falta de transparencia sobre os ingresos do aparcadoiro da Madalena”. A este respecto, Pérez Sardiña reclama conocer cuántos vehículos emplearon el estacionamiento, cuántos de ellos pagaron o estaban exentos, así como el número de aperturas manuales de la barrera, entre otras cuestiones.

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“Estamos ante un goberno opaco, que impide fiscalizar a recadación municipal e que continúa sen explicar con claridade como se xestionaron os cobros e os gastos do aparcadoiro”, señaló el portavoz de Candidatura Veciñal de Cabanas.