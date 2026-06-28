Cabanas refuerza su policía para mejorar la vigilancia y la seguridad durante el verano

La medida permitirá ampliar la cobertura del servicio AEIG

El Concello de Cabanas ha anunciado la incorporación de nuevos auxiliares de Policía Local para la temporada estival. En palabras del propio ejecutivo cabanés, esta medida permitirá ampliar “a cobertura do servizo de mañás e tardes” en el municipio hasta las nueve de la noche, “de maneira ininterrompida”.

Respecto a la duración de estos refuerzos, el gobierno liderado por Fernando Couce afirma que la previsión es que los agentes permanezcan en activo hasta el mes de septiembre.

Desde el Consistorio señalan que el principal motivo por el que se ha decidido aumentar temporalmente la plantilla es mejorar la vigilancia en la villa. Además, consideran que la decisión permitirá asegurar “as condicións de circulación, estacionamento e vixilancia nunha época caracterizada polo gran incremento de visitantes e polo maior volume de eventos e actividades na zona”.

Finalmente, el gobierno municipal espera que tanto los vecinos de la localidad como los visitantes puedan disfrutar del verano “con total tranquilidade e seguridade” con la incorporación de los nuevos agentes, que ya participaron en los dispositivos desplegados con motivo de la noche de San Xoán.