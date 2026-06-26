El PSOE de Cabanas acusa a BNG y PP de apropiarse del proyecto del Piñeiral da Madalena

Una de las nuevas pasarelas instaladas en la zona Daniel Alexandre

El PSdeG-PSOE de Cabanas ha criticado tanto al Partido Popular como al BNG por el mismo motivo, las obras de mejora ambiental, accesibilidad y digitalización que se están llevando a cabo en el Piñeiral da Madalena.

Según los socialistas, el comunicado emitido por el BNG el pasado jueves da a entender que el proyecto, de casi medio millón de euros –procedentes de los fondos del Convenio de Transición Xusta–, fue ideado por esta última formación. No obstante, el partido liderado por Beatriz Carbón niega rotundamente que esto sea así y especifica que la intervención fue “concibida, redactada e deixada lista para executar durante o mandato 2019-2023”, los cuatro años en los que el municipio estuvo gobernado por Carlos Ladra.

Concretamente, el PSOE defiende que, en todo ese ciclo, fueron tres las competencias que hicieron posible el proyecto: la Alcaldía y las Concellerías de Facenda y Contratación, todas dirigidas por el partido. Debido a esto, considera “chamativo” el escrito del BNG. A pesar de que valora la colaboración de los nacionalistas durante el anterior gobierno, señala que “ningún socio pode arrogarse hoxe a autoría exclusiva dun traballo colectivo liderado, impulsado e asumido” por el ejecutivo socialista. Además, añade que dicha apropiación “non se corresponde coa realidade dos feitos nin co reparto de responsabilidades daquel mandato”.

Sin embargo, no es la única crítica que hace a sus excompañeros de coalición. En su opinión, la situación política actual en el municipio también es responsabilidad del Bloque por “non sumarse á moción de censura” propuesta en su momento por el PSdeG.

Debido a esto, creen que el grupo encabezado por Iago Varela consintió que “o Partido Popular continuase á fronte do Concello” y que sea este último el que “execute e presente actuacións que quedaron deseñadas, tramitadas e financiadas” por el equipo del exalcalde.

Por otro lado, los de Beatriz Carbón afirman que el Partido Popular “limítase a cortar a cinta” de la intervención y afirman que “o mérito dunha foto non borra a autoría” de dichas obras.

En consecuencia, desde el grupo municipal socialista aseguran que seguirán “defendendo a verdade da xestión municipal”, así como el valor de los planes que idearon para Cabanas, poniendo de ejemplo los trabajos en el pinar de la playa.

El origen de la polémica

Pese a que el comunicado del BNG reconoce que las actuaciones se planificaron durante el gobierno de Carlos Ladra, su viceportavoz municipal, Paula González, aseguró que el compromiso de su formación con respecto a la localidad sigue siendo el mismo, manteniendo la filosofía “coa que deixamos en marcha este proxecto”.

De momento, los nacionalistas no se han pronunciado sobre la reacción del PSdeG-PSOE y el alcalde del municipio, Fernando Couce, no ha dado declaraciones sobre estos asuntos.