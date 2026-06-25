Un tráiler con electrodomésticos se precipita por un terraplén de 30 metros en Cabanas

El tráiler quedó tumbado de costado, mientras que los equipos de emergencias atendían al camionero Cedida

Un hombre ha resultado herido en la mañana de este jueves al precipitarse, con el camión que conducía, por un terraplén en el municipio de Cabanas, informa la Central de Emerxencias del 112 de Galicia.

Fue pasadas las 8.10 horas cuando recibieron el aviso de que el vehículo se había salido de la vía, cayéndose por un desnivel de unos 30 metros a la altura del kilómetro 3,900 de la AC-563, en una curva cerrada localizada en la zona de Santa Cruz do Salto.

El conductor pudo salir por sus propios medios de la cabina del camión, aunque al llegar los equipos de rescate lo tumbaron en una camilla para darle una primera asistencia. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al hospital Arquitecto Marcide.

Hasta la zona se desplazó Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros do Eume y GES de Mugardos, y la Guardia Civil de Tráfico. Asimismo, acudió el servicio de mantenimiento de carreteras.

El operativo permanece en la zona con tareas de limpieza de la vía, trabajando, asimismo, en la retirada del camión, un tráiler que transportaba electrodomésticos.