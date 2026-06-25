Mejora del parque infantil y el mirador de Irís, en Cabanas, con cargo a una ayuda de la Xunta

Estado actual del parque infantil Daniel Alexandre

El Ayuntamiento de Cabanas ha anunciado la obtención de una subvención de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta, por valor de 17.956,17 euros, para la mejora del parque infantil de Irís y el mirador, una actuación que supondrá una inversión total de 24.199,99 euros.

En la zona para los más pequeños, la obra permitirá renovar el pavimento del suelo y los elementos de juego. También se cambiará la cartelería, que presenta “deterioro”, apunta el Consistorio.

En el mirador, se realizarán labores de mantenimiento, reparación y barnizado de los elementos de madera que garantizan la seguridad, “asegurando así as condicións do punto á vez que se mellora a imaxe e a contorna dun espazo único”, destaca el gobierno local.