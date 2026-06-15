Seitura 22 invita a centros escolares con cocina a un encuentro en Cabanas

Seitura 22 pretende que los centros también apuesten por incorporar productos de proximidad en sus elaboraciones Cedida

El grupo Seitura 22 pretende retomar el próximo curso su participación en el proyecto “Comedores Escolares Sustentables”, con el que busca poner su grano de arena en la construcción de un modelo de alimentación escolar más saludable, sostenible y ligado al territorio.

En ese camino, la implicación de los centros educativos resulta clave, y animarlos a ser parte activa del cambio es el objetivo principal de la reunión que han fijado para el jueves 25 de junio (10.30 horas) en el CEIP Eladia Mariño (Cabanas), uno de los centros comprometidos en campañas anteriores.

La invitación se hace extensiva ahora también a otros colegios de la zona que cuentan con servicio propio de cocina como: CPI As Mirandas (Ares), CEIP Mosteiro de Caaveiro (A Capela), CEIP da Barqueira (Cerdido); CEIP Nicolás del Río (Cedeira); CEIP Francisco López Estrada (Mañón); CEIP San Ramón (Moeche); CPI Virxe da Cela (Monfero); CEIP José María Lage (Ortigueira); IES Fraga do Eume (Pontedeume); CEIP A Magdalena (As Pontes); CPI San Sadurniño; CEIP da Igrexa (As Somozas) y CPI Atios (Valdoviño).

En el referido encuentro se presentarán los objetivos, actividades y oportunidades de un programa que fomenta la incorporación a los menús escolares de productos de proximidad, de temporada, y en la medida de lo posible, ecológicos. Para ello, desde Seitura 22 se pone a disposición de los centros el apoyo de un equipo de nutricionistas del proyecto de cooperación, que los acompañan en el proceso, evaluando sus menús y formulando propuestas de mejora.

El objetivo es alcanzar una dieta saludable desde la infancia en la búsqueda de la adopción de unos hábitos que perduren en la etapa adulta y eviten problemas futuros de salud vinculados a una incorrecta alimentación. Además, las escuelas estarán apostando por el consumo en circuitos cortos, y apoyando así la actividad económica de los productores locales, contribuyendo a la mitigación del cambio climático al reducir la huella ecológica de la alimentación. Una apuesta que es a día de hoy una obligación legal, y que deberá ser incorporada antes del 16 de abril de 2027.

Así, la última normativa aprobada establece una serie de compromisos como que el 45% de las raciones de frutas y hortalizas que se oferten sean de temporada o que el 5% del total del coste de adquisición de esos alimentos ofrecidos sean de producción ecológica –o por lo menos 2 platos principales de comida al mes–.

De este modo, la iniciativa ‘Comedores Escolares Sustentables’ pretende “escalar” en el trabajo sembrado por los anteriores proyectos de cooperación Leader ‘Alimentos da Biosfera (2021-2022)’ y ‘Rede de EcoComedores (2022-2023)’ con el principal objetivo de la promoción y comercialización de alimentos locales para comedores escolares, siempre con el foco puesto en la búsqueda de un modelo alimenticio responsable e integrado en el desarrollo local.

Sobre el terreno, el primer paso arranca con la elaboración de las fichas técnicas de los menús por parte de las nutricionistas. De acuerdo con el personal de los centros, se disminuye el porcentaje de proteína animal en los platos y se aumenta progresivamente el de verduras y hortalizas. Asimismo, se anima a la compra de producto en las explotaciones o entidades asociativas de productores.

Otra de las líneas de trabajo son los talleres teórico-prácticos de cocina. A través de estas sesiones se abordan casos concretos de elaboración de menús saludables, aprovechamiento de productos de proximidad y herramientas para facilitar la aplicación de los nuevos requisitos nutricionales y de sostenibilidad. Además, en el marco de la iniciativa se organizarán salidas demostrativas y visitas a explotaciones del territorio, dirigidas a responsables de los comedores, ANPAS y direcciones de los centros educativos.

Estas jornadas permitirán conocer de primera mano experiencias productivas locales y poner en valor el trabajo de las explotaciones agroalimentarias de proximidad, fomentando la conexión entre el sector productor y la comunidad educativa. Con esta participación, Seitura 22 reafirma su compromiso con la promoción de una alimentación sostenible, el apoyo al sector agroalimentario local y la sensibilización de la comunidad educativa sobre la importancia de los productos de cercanías y de temporada en el rural gallego.