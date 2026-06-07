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Cabanas

Un motorista herido al colisionar con un coche en Laraxe

La moto comenzó a arder tras el impacto

Redacción
07/06/2026 12:18
Un efectivo del GES de Mugardos sofocando las llamas de la motocicleta
Un efectivo del GES de Mugardos sofocando las llamas de la motocicleta
Cedida
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Un hombre que circulaba en la tarde de este sábado con su motocicleta por la N-651 a su paso por la parroquia de Laraxe, en Cabanas, resultó herido tras colisionar con un turismo.

Sucedió a las 18.15 horas, informa la Central de Emergencias del 112 Galicia, precisando que se movilizó al GES de Mugardos porque la moto comenzó a arder por el impacto, que se produjo en el kilómetro 24 de la carretera. 

Hasta el punto se desplazaron dos efectivos del GES de Mugardos para extinguir las llamas y limpiar posteriormente la vía, además de la Guardia Civil de Tráfico y Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendió al hombre herido y posteriormente lo trasladó al hospital, en principio, consciente.

Asimismo, acudieron los bomberos del parque del Eume, pero finalmente no se hizo necesario su despliegue.

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