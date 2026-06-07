Un motorista herido al colisionar con un coche en Laraxe

Un efectivo del GES de Mugardos sofocando las llamas de la motocicleta Cedida

Un hombre que circulaba en la tarde de este sábado con su motocicleta por la N-651 a su paso por la parroquia de Laraxe, en Cabanas, resultó herido tras colisionar con un turismo.

Sucedió a las 18.15 horas, informa la Central de Emergencias del 112 Galicia, precisando que se movilizó al GES de Mugardos porque la moto comenzó a arder por el impacto, que se produjo en el kilómetro 24 de la carretera.

Hasta el punto se desplazaron dos efectivos del GES de Mugardos para extinguir las llamas y limpiar posteriormente la vía, además de la Guardia Civil de Tráfico y Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendió al hombre herido y posteriormente lo trasladó al hospital, en principio, consciente.

Asimismo, acudieron los bomberos del parque del Eume, pero finalmente no se hizo necesario su despliegue.