Abierto el plazo para solicitar la realización de luminarias de San Xoán en la playa cabanesa de A Madalena

Las luminarias deberán regirse por las normas municipales Cedida

Este lunes 8 a las nueve de la mañana se abre el plazo de solicitudes para las luminarias en la playa de A Madalena durante la noche de San Xoán.

Para formalizar la petición, el formulario debe ir firmado por dos personas mayores de edad, que asumirán la responsabilidad del espacio, y será obligatorio acercar sus respectivos DNI.

Las 67 parcelas disponibles se dividen en cuatro zonas y se pueden indicar áreas de preferencia.

Las luminarias autorizables serán hechas en las estacas identificativas, sirviendo como centro de las mismas, y tendrán un tamaño máximo de 2 metros de diámetro y 3 de alto. Además, se establece que estas no se podrán encender antes de las 20h, y deberán apagarse a las 03.00h de la madrugada. Desde las 05.00h, la playa deberá quedar libre para que se puedan iniciar los trabajos de limpieza.

El Concello de Cabanas contará con un dispositivo especial durante la tarde y noche de San Xoán, y habilitará también un servicio especial de limpieza en la mañana de 24 de junio para recuperar el uso del arenal por el público general.

El Concello ruega la máxima colaboración ciudadana en el cumplimiento de las normas para una noche mágica sin incidentes y con seguridad.