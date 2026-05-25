Cabanas
Cabanas adecenta los caminos de Sanxiá, Teloi y Pereiro de Arriba con cargo a la Diputación
Las tareas implicaron la preinstalación del abastecimiento en una de las zonas de actuación
El Concello de Cabanas culminó recientemente una serie de obras de mejora en los caminos de Sanxiá, Teloi y Pereiro de Arriba. El proyecto contó con un presupuesto de 141.885,64 euros, financiado con cargo a los fondos del POS de la Diputación de A Coruña.
Los trabajos implicaron la renovación completa del aglomerado de los viales, la instalación de tuberías soterradas en los diversos puntos –para eliminar tendidos eléctricos– y la renovación de señalización vertical y horizontal.
El ejecutivo local resalta la preinstalación del abastecimiento de agua en Pereiro de Arriba, “deixando lista a infraestrutura nesta vía para dispoñer deste servizo básico ante a próxima posta en funcionamento do depósito en Pedra do Couto”.