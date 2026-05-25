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Cabanas

Cabanas adecenta los caminos de Sanxiá, Teloi y Pereiro de Arriba con cargo a la Diputación

Las tareas implicaron la preinstalación del abastecimiento en una de las zonas de actuación

Redacción
25/05/2026 18:46
Estado del vial tras las obras de mejora
Estado del vial tras las obras de mejora
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El Concello de Cabanas culminó recientemente una serie de obras de mejora en los caminos de Sanxiá, Teloi y Pereiro de Arriba. El proyecto contó con un presupuesto de 141.885,64 euros, financiado con cargo a los fondos del POS de la Diputación de A Coruña.

Los trabajos implicaron la renovación completa del aglomerado de los viales, la instalación de tuberías soterradas en los diversos puntos –para eliminar tendidos eléctricos– y la renovación de señalización vertical y horizontal.

El ejecutivo local resalta la preinstalación del abastecimiento de agua en Pereiro de Arriba, “deixando lista a infraestrutura nesta vía para dispoñer deste servizo básico ante a próxima posta en funcionamento do depósito en Pedra do Couto”.

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