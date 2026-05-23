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Cabanas

La compañía Anigani del CEIP Eladia Mariño presenta en junio su proyecto LÓVA ‘Corazóns rotos’

Habrá dos sesiones, una de mañana y otra de tarde para familias y expertos

Redacción
23/05/2026 18:38
Grupo de escolares implicados en el proyecto Lóva
Grupo de escolares implicados en el proyecto Lóva
CEIP Eladia Mariño
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La clase de 5º de Primaria del CEIP Eladia Mariño de Cabanas trabaja este curso en el proyecto Lóva, una iniciativa en la que los escolares aprenden a hacer una ópera. El próximo 9 de junio darán a conocer ‘Corazóns roros’, con dos pases.

El primero de ellos, a las 12.50 horas, se dirige al alumnado del propio centro, mientras que el segundo, a las cinco de la tarde, está pensado para los familiares y los especialistas que los ayudaron.

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