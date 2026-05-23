Cabanas
La compañía Anigani del CEIP Eladia Mariño presenta en junio su proyecto LÓVA ‘Corazóns rotos’
Habrá dos sesiones, una de mañana y otra de tarde para familias y expertos
La clase de 5º de Primaria del CEIP Eladia Mariño de Cabanas trabaja este curso en el proyecto Lóva, una iniciativa en la que los escolares aprenden a hacer una ópera. El próximo 9 de junio darán a conocer ‘Corazóns roros’, con dos pases.
El primero de ellos, a las 12.50 horas, se dirige al alumnado del propio centro, mientras que el segundo, a las cinco de la tarde, está pensado para los familiares y los especialistas que los ayudaron.