La compañía Anigani del CEIP Eladia Mariño presenta en junio su proyecto LÓVA ‘Corazóns rotos’

Grupo de escolares implicados en el proyecto Lóva CEIP Eladia Mariño

La clase de 5º de Primaria del CEIP Eladia Mariño de Cabanas trabaja este curso en el proyecto Lóva, una iniciativa en la que los escolares aprenden a hacer una ópera. El próximo 9 de junio darán a conocer ‘Corazóns roros’, con dos pases.

El primero de ellos, a las 12.50 horas, se dirige al alumnado del propio centro, mientras que el segundo, a las cinco de la tarde, está pensado para los familiares y los especialistas que los ayudaron.