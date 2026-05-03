Cabanas abre el plazo de solicitud de plaza en el Punto de Atención Continuada de As Viñas

La tramitación podrá hacerse por vía telemática o física a través de sendos registros Emilio Cortizas

El Concello de Cabanas informa que hasta el 15 de mayo está abierto el plazo para reservar plaza para el PAI de As Viñas, de cara al próximo curso.

Desde el Consistorio explican que en total se ofertan cuatro plazas para el grupo de 0-1 años; 6 para 1-2 y cinco puestos más para niños de 2 a 3 años. Las solicitudes podrán presentarse de manera preferente a través del Rexistro electrónico, o si no fuera posible, en el Xeral, en horario de oficina, de 08.30 a 14.30 horas.

Junto a la solicitud y autorización de protección de datos deberá adjuntarse también libro de familia o, en su defecto, certificado de nacimiento o matrimonio; DNI de los progenitores o tutores; tarjeta del INEM o nómina; certificado de ingresos y de empadronamiento, entre otros.