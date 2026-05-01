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Cabanas

Cabanas reparará el barco pirata del parque infantil do Areal

La actuación cuenta con un presupuesto de 8.200 euros

Redacción
01/05/2026 18:00
Barco pirata del parque do Areal de Cabanas
Barco pirata del parque do Areal de Cabanas
Concello
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El Ayuntamiento de Cabanas anunció en los últimos días que reparará el juego del barco pirata situado en el Parque do Areal, una actuación que contará con una inversión de 8.203,80 euros.

El gobierno local explica que los trabajos incluyen el desmontaje de las piezas, la limpieza integral de la estructura, así como la renovación y reposición de diferentes elementos, como las cuerdas o los sistemas de anclaje. El periodo de ejecución de las tareas será de tres semanas, tiempo en el que permanecerá cerrado al público.

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El Consistorio se encuentra tramitando con la Diputación una futura intervención que supondrá la mejora del suelo, la reparación de la pérgola de madera y la incorporación de nuevos juegos.

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