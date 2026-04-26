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Cabanas

La plantilla del Concello de Cabanas denuncia “ataques personales” de la oposición

Pide que “o debate político se manteña nas institucións e que deixe de utilizar aos empregados públicos”

Redacción
26/04/2026 21:10
Casa consistorial de Cabanas
Casa consistorial de Cabanas
Emilio Cortizas
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Una decena de empleados públicos del Concello de Cabanas ha rubricado un comunicado, que hicieron público en los últimos días, en el que denuncian “faltas de respecto, que veñen ocorrendo, na súa meirande parte durante a celebración das sesións plenarias, pero tamén a través da presentación de escritos no Rexistro de entrada municipal”, explica el colectivo, remarcando que “determinados concelleiros” de la oposición “traspasaron con creces os límites”.

Así las cosas, los empleados públicos remarcan en su escrito que respetan la función de control y fiscalización que la ley otorga a los partidos que no están en el gobierno –BNG, PSOE y SCV– pero advierten de que ciertas declaraciones aluden directamente a situaciones personales de empleados, “vulnerando a nosa dignidade. Sendo ademais, unha situación reiterada no tempo”, lamentan.

La plantilla pone el foco en que estas actitudes se dirigen siempre “cara ás mesmas persoas”. “Mentres se sinala de xeito inxusto a certas empregadas, mantense un silencio absoluto sobre outros traballadores en situacións similares”, afea el colectivo, haciendo hincapié en que disponen de pruebas documentales.

Esiximos que o debate político se manteña nas institucións e que se deixe de utilizar aos empregados públicos como obxectivo de ataques persoais. O noso traballo e a nosa dignidade persoal e profesional merece o mesmo respecto que a tarefa fiscalizadora que a oposición pretende exercer”, culmina el comunicado.

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