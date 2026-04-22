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Cabanas

Cabanas busca dotar al nuevo espacio coworking de Vilar do Colo de mobiliario

Las empresas interesadas en el contrato pueden presentar sus ofertas hasta el 5 de mayo

Redacción
22/04/2026 21:06
Estado de los trabajos en el interior del inmueble municipal
Estado de los trabajos en el interior del inmueble municipal
Concello
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El Ayuntamiento de Cabanas avanza en la puesta en marcha del nuevo espacio coworking del polígono de Vilar do Colo con la licitación para dotar a las instalaciones de mobiliario.

El contrato, con una inversión de 46.773,03 euros, impuestos incluidos, incluye todo el equipamiento necesario para los espacios de oficina –mesas, sillas, armarios de almacenamiento, etc.–, con un plazo de entrega que asciende a 30 días naturales.

Estado de los trabajos en el interior del inmueble municipal

Avanzan los trabajos para la creación de un coworking en la nave municipal de Cabanas

Más información

Esta actuación completará la reforma que se ha llevado a cabo con cargo a fondos europeos.

Desde el Ayuntamiento informan de que las empresas interesadas pueden consultar los detalles en la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de mayo.

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