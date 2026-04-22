Cabanas busca dotar al nuevo espacio coworking de Vilar do Colo de mobiliario

Estado de los trabajos en el interior del inmueble municipal Concello

El Ayuntamiento de Cabanas avanza en la puesta en marcha del nuevo espacio coworking del polígono de Vilar do Colo con la licitación para dotar a las instalaciones de mobiliario.

El contrato, con una inversión de 46.773,03 euros, impuestos incluidos, incluye todo el equipamiento necesario para los espacios de oficina –mesas, sillas, armarios de almacenamiento, etc.–, con un plazo de entrega que asciende a 30 días naturales.

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Esta actuación completará la reforma que se ha llevado a cabo con cargo a fondos europeos.

Desde el Ayuntamiento informan de que las empresas interesadas pueden consultar los detalles en la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de mayo.