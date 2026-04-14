El nuevo trazado del Camino Inglés protegerá del tráfico rodado a los peregrinos en Cabanas

Tramos peligrosos del Camiño Inglés a su paso por el municipio de Cabanas Xunta

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la apertura del trámite de información pública para el proyecto que modificará y asegurará varios tramos del Camiño Inglés. La iniciativa, impulsada por Turismo de Galicia, busca garantizar la integridad de los caminantes frente al tráfico rodado y afectará de manera significativa al municipio de Cabanas, donde se plantea una importante inversión y la mayor superficie de expropiaciones de todo el plan para crear una ruta alternativa y segura en el entorno del polígono de Vilar do Colo.

Tal y como recoge la memoria técnica de la actuación, la Xunta pretende mejorar la seguridad vial “naqueles tramos de coincidencia do trazado do Camiño de Santiago con estradas da rede primaria, secundaria ou complementaria”. Para lograrlo, el ejecutivo autonómico incide en que es imprescindible “dotar aos peregrinos dun espazo físico segregado por onde poidan discorrer con seguridade”.

Variante

En el caso concreto de Cabanas, la intervención se centra en los tramos que se corresponden “coa travesía de Pereiro da N-651, nas proximidades do polígono industrial de Vilar do Colo”. en el documento se advierte de que existen en la zona varias intersecciones “e un treito común que fan que o itinerario non sexa cómodo e en ocasión perigoso, sobre todo debido á alta Intensidade Media Diaria (IMD) da estrada”, cifrada en unos 10.000 vehículos.

Para solucionar esta situación, y “ante a dificultade de crear un itinerario seguro na travesía, e tendo en conta que é imposible eliminar os cruces”, Turismo de Galicia plantea “un trazado complementario do camiño xa dende a rotonda de acceso ao parque industrial de Vilar do Colo”, separada de las carreteras. Esta alternativa supone, además, un “guiño” a la historia, ya que “en boa parte xa foi parte da ruta xacobea no pasado”.

Así las cosas, los trabajos en el municipio de Cabanas –que se acometerán en varias fases– incluirán una senda de 2,3 metros de ancho con pavimento de “solo estabilizado sobre 20 centímetros de saburra”. La ruta, de unos 300 metros, superará un pequeño arroyo mediante una “pontella de pedra de 14 metros de lonxitude” y aprovechará caminos existentes en el parque empresarial para “minimizar o movemento de terras e o impacto paisaxístico”.

Expropiaciones

La actuación prevista en la comarca concentra la mayor cantidad de terrenos a adquirir de todo el proyecto, que afectará en su conjunto a otras localidades como Betanzos, Cambre, Carral, Miño, Paderne y Santiago de Compostela. Según el documento a exposición, la mayoría de los terrenos que será necesario expropiar pertenecen a administraciones, siendo el titular más afectado la Entidade Pública Empresarial de Solo, con cuatro fincas de suelo urbanizable que suman más de 5.800 metros cuadrados, además de requerir la ocupación temporal de otros 1.497.

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible verá afectados 930 metros cuadrados de suelo rústico y, en cuanto a las propiedades privadas, el impacto será mínimo: solo se identifica a una particular (con un terreno de 227 metros cuadrados), y una ocupación temporal de 1.622 metros de un titular desconocido.

Tras su publicación en el DOG, este martes se inicia un período de 30 días hábiles para que cualquier persona pueda formular alegaciones relativas a la “concepción global da actuación” o rectificar posibles errores en la relación de bienes afectados.

Los escritos deben dirigirse a la Axencia de Turismo de Galicia, pudiendo los afectados oponerse a la ocupación por razones de fondo o forma, indicando motivos por los que consideren preferente la adquisición de otros derechos distintos a los previstos en el proyecto actual.