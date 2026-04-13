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Cabanas

Tercer intento para construir un área de autocaravanas en Cabanas

La Diputación ha iniciado otra licitación, ligada al Plan de Sostibilidade Turística en Destino de las Fragas do Eume

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
13/04/2026 05:00
Autocaravanas aparcadas, en una imagen de archivo
Autocaravanas aparcadas, en una imagen de archivo
Jorge Meis
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La Diputación de A Coruña ha vuelto a sacar a contratación el proyecto para construir un área de autocaravanas en el ayuntamiento de Cabanas, después de dos procesos anteriores de licitación fallidos al no presentarse ofertas por parte de ninguna empresa.

Cabe recordar que esta iniciativa se enmarca dentro de la apuesta del organismo provincial por el turismo respetuoso, formando parte del Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) de las Fragas do Eume, que cuenta con el apoyo económico de los fondos europeos Next Generation. Precisamente, en el anuncio de la Plataforma de Contratación del Sector Público figura la “urgencia” de la tramitación, “teniendo en cuenta los plazos de la propia obra” y los periodos “de fin de ejecución do PSTD”.

Así las cosas, el valor estimado del contrato se sitúa en 175.996,27 euros (IVA incluido) y las firmas interesadas en presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta el próximo 27 de abril. La intervención se centrará en el acondicionamiento de una parcela municipal de aproximadamente 6.000 metros cuadrados, ubicada en el área recreativa da Veiga.

Plano aéreo de la zona de actuación

Cabanas dispondrá de un área de autocaravanas con inversión provincial

Más información

El objetivo es dotar a Cabanas de un espacio ordenado y específico para este tipo de vehículos, evitando el estacionamiento masivo e indiscriminado, especialmente durante la época de temporada alta. El diseño de estas instalaciones incluye no solo el aparcamiento en sí, sino también una serie de servicios esenciales, tales como puntos de suministro de agua potable, sistemas de vaciado de residuos –aguas grises y negras–, un lugar para el reciclaje selectivo y diversas plazas adaptadas para personas con movilidad reducida.

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