Cabanas acusa al Ministerio de incumplir los acuerdos sobre las obras del puente de piedra

Operarios en el puente, el pasado mes de mayo Gala Polo

Las reacciones políticas al anuncio por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, hace unos días, sobre la reanudación de las obras de rehabilitación del puente de piedra después de la Semana Santa no se han hecho esperar.

El Concello de Cabanas ha emitido un comunicado en el que informa a la vecindad de que los trabajos se retomarán el 6 de abril, pero en el que también carga contra el departamento estatal, “e nomeadamente a Subdelegación do Goberno e Demarcación de Estradas”, por “incumprir” los acuerdos y medidas establecidas en pasadas reuniones y fases del proyecto, que cuenta con una inversión de 6,7 millones de euros.

En este sentido, el Consistorio reclama “novamente” que se convoque una reunión abierta a las vecinas y vecinos para facilitar datos sobre la actuación. El ejecutivo que dirige Fernando Couce demanda, asimismo, que se abra la “prometida” oficina de información durante la ejecución de las obras, además de medidas de supervisión del tráfico “que garantan o mínimo impacto”.

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A este respecto, el Ministerio comunicaba el pasado día 25 que esta nueva fase de las tareas –que implicará la ejecución de aceras, la instalación de nuevos sistemas de drenaje, la renovación de los pretiles y la implantación de nuevo alumbrado público– solo limitará el tránsito peatonal en uno de los dos márgenes y que “no se prevén cortes de carril en el tramo del puente”, tal y como sucedió en el pasado.

Retrasos

El Ayuntamiento cabanense solicita, también, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dé cuenta sobre la situación general de las obras, “posibles incidencias ou retrasos dunhas actuacións que estaban previstas para o mes de setembro”, recordando que la financiación parte de los NextGeration –a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central–, “ante o cal teñen data límite para ser executadas” para no perder los fondos.

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Por último, el ejecutivo local reitera “a revisión das melloras propostas varios meses atrás para o repintado dos carrís” de la N-651 a su paso por Cabanas, “despois de que a Demarcación de Estradas realizara cambios o ano pasado na sinalización horizontal da calzada sen previo aviso”, afectando, lamentan, “a camiños municipais”