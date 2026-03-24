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Cabanas

La playa de A Magdalena de Cabanas luce una nueva imagen gracias a la limpieza de más de 100 jóvenes

La iniciativa de la asociación Mar de Fábula reunió al alumnado del IES Breamo en esta actuación colectiva

Redacción
24/03/2026 22:15
limpieza de la playa de Cabanas con un centenar de alumnos del IES Breamo
LImpieza de la playa de Cabanas con un centenar de alumnos del IES Breamo
Jorge Meis
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Unos disfrutaban de las primeras horas del sol y paseaban por el arenal y otros se afanaban en dejar la playa impoluta, libre de todo el material que las aguas y los temporales habían arrastrado hasta la orilla.

Esta era la imagen que lucía en la mañana de este martes la playa de A Magdalena en el concello de Cabanas y el antes y el después de la limpieza efectuada manualmente sirvió de reconocimiento para el centenar de alumnos del IES de Breamo, de Pontedeume, que ayer participaron en la iniciativa puesta en marcha por la asociación ecologista Mar de Fábula, los promotores hace ahora un mes de otra limpieza similar en la ferrolana playa de Doniños.

Esta era la primera vez que la entidad se acercaba hasta el concello de Cabanas para realizar una actividad de estas características y también la primera, como señalan los promotores, que colaboraban con este centro educativo, que, indican, “dende o primeiro momento se mostrou totalmente aberto no contacto que fixemos co seu profesorado”.

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Las imágenes de la limpieza de la playa de Cabanas de alumnos del IES Breamo

limpieza de la playa de Cabanas con un centenar de alumnos del IES BreamoVer más imágenes

Por eso, la actividad salió tan bien y trabajando en grupo se consiguió librar la playa no solo de palos, redes y otros utensilios de pesca que habitualmente se sueltan de embarcaciones y son arrastrados por el mar, sino también de basura, ya que desde latas a envoltorios de todo tipo pasaron a las bolsas de recogida en la limpieza del arenal.

Los organizadores de la actividad destacaron la situación en la que se encontraron la playa de Cabanas: “unha praia ampla e doméstica, coñecida polas súas augas tranquilas e moi frecuentada pola xente no tempo de verán, móstrase nestes días e despois dos temporais do inverno, cun aspecto arrasado, de campo de batalla, cuberto por masas de pólas do piñeiral entreveradas con milleiros de plásticos de toda caste”.

La labor de ayer ha permitido recuperado, en buena parte, el estado del arenal, justo cuando el buen tiempo anima al uso de la playa para lo que se anima, además, a que cunda el ejemplo y se mantenga limpia.

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