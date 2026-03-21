Dimite Rebeca Santamarina, edila de Medioambiente del Concello de Cabanas, por “incompatibilidad laboral”

Santamarina, a la izquierda del alcalde, Fernando Couce, en el centro de la imagen PP

La concejala de Medioambiente, Sostibilidade, Turismo, Seguridade e Sanidade del Concello de Cabanas, la popular Rebeca Santamarina, presentará la renuncia de su acta como edila en el pleno que se celebrará el próximo miércoles 25.

Según explican fuentes municipales, detrás de esta denuncia se encuentran “motivos personales e incompatibilidad laboral". Sobre este último aspecto, el alcalde, Fernando Couce, explica que “no tenía ninguna dedicación, ni parcial ni exclusiva, por lo que iba compaginando su vida con las labores en el Ayuntamiento”, expone el responsable local, aseverando que, estas circunstancias, “lo mejor es echarse a un lado y que el trabajo lo continúe otro”. Couce afirma, sin embargo, que Santamarina Fernández “seguirá ayudándonos en el grupo municipal, en un rol de segunda línea”.

Sobre quién ocupará ahora sus departamentos o si habrá reorganización, el alcalde prefirió, por el momento, no desvelar ningún nombre. “Todavía es pronto”, afirmó a preguntas de este Diario.