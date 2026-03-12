La Xunta anima desde Cabanas a los Concellos pequeños a optar a las ayudas para mejorar recursos turísticos

Un momento de la visita de Merelles a Cabanas Xunta

La Xunta cuenta con una línea de subvenciones orientada a la adecuación, recuperación y embellecimiento de los recursos turísticos en aquellas localidades que cuenten con menos de 10.000 habitantes. El programa, con una dotación de dos millones de euros, abrirá el periodo de solicitudes el próximo 17 de marzo.

Así lo recordó este jueves en Cabanas el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que se desplazó hasta la localidad para comprobar –junto al alcalde, Fernando Couce, y la delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros– el resultado de la actuación que se llevó a cabo en el acceso a la playa de A Magdalena, a la que Merelles se refirió como “un dos exemplos dos proxectos apoiados na convocatoria do ano pasado”.

Actuación

En concreto, la inversión autonómica permitió llevar a cabo una actuación de recuperación, embellecimiento y tratamiento paisajístico del paseo litoral del arenal, con una inversión de 29.737,03 euros. Desde Turismo de Galicia inciden en que la intervención tuvo como elemento vertebrador “a mellora da ornamentación das rotondas existentes no paseo, que se converteron nun elemento paisaxístico singular e recoñecible”.

El proyecto supuso, asimismo, la instalación de iluminación ornamental en dos glorietas, el rediseño y acondicionamiento de las seis rotondas existentes y la plantación de nuevo arbolado en la infraestructura principal, “co obxectivo de potenciar o valor so conxunto”, remarca la Xunta.

Tal y como explicó Merelles, esta línea de aportaciones busca “impulsar e consolidar a oferta turística no rural a través da recuperación, a mellora da accesibilidade e a sinalización dos recursos turísticos”, poniendo al mismo tiempo en valor la “riqueza histórica, cultural, patrimonial e paisaxística destes territorios”. El responsable autonómico apuntó que los proyectos podrán ser sufragados hasta el 100% del presupuesto, siempre que este no supere los 30.000 euros. Un total de 37 actuaciones de toda Galicia contaron con estas ayudas el pasado ejercicio, con una inversión global de dos millones de euros. Por provincias, resultaron beneficiarios 16 Concellos de A Coruña, 14 de Lugo, 31 de Ourense y seis de Pontevedra.