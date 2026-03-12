Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cabanas

El BNG plantea una reforma integral de la N-651 a su paso por Cabanas para mejorar la seguridad

La formación advierte de los “graves déficits” derivados de la alta velocidad y la ausencia de carriles

Redacción
12/03/2026 18:54
Solución que plantea el BNG para el cruce con el camino de As Cádivas
Solución que plantea el BNG para el cruce con el camino de As Cádivas
Cedida
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Cabanas informó de que el pleno aprobó por unanimidad su propuesta para impulsar una actuación integral de mejora de la seguridad vial y de la movilidad en la N-651 a su paso por el municipio.

La iniciativa busca poner remedio a los “graves déficits” derivados de la elevada velocidad permitida en algunos tramos, así como la ausencia de carriles de incorporación y salida. También a la falta de pasos peatonales y al “abandono xeral do mantemento por parte do Ministerio de Transportes”.

Medidas

Así las cosas, se plantea la ampliación de la limitación a 50 km/h en el trecho comprendido entre la Torre de Porto y el cruce con el camino de As Cádavas, actualmente a 90 km/h, “nun ámbito con vivendas, accesos directos, tránsito peonil frecuente e o cruce do Camiño Inglés”, exponen los nacionalistas. También la creación de carriles de incorporación específicos en el entorno de la Escola Laica y en los accesos a los caminos de O Batán y Feal.

La formación plantea, asimismo, la habilitación de dos pasos peatonales elevados –uno en el la intersección deñ camino de As Cádivas y con el de Feal y otro en la citada escuela–. “Esta iniciativa demostra que é posible facer política útil con propostas rigorosas e pensadas para mellorar a vida da xente”, apuntó el portavoz, Iago Varela, incidiendo en que “fronte a parálise do goberno municipal, o BNG presenta solucións concretas para facer un concello máis seguro e mellor conectado”.

