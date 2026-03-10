La recuperación medioambiental del pinar de Cabanas: el qué, el cómo y el porqué

Un operario trabajando en el arreglo de las pasarelas Jorge Meis

Uno de los temas que más debate y controversia ha suscitado entre los vecinos y vecinas de Cabanas es la actuación que se está llevando a cabo en el pinar de A Magdalena, así como las obras ya acometidas en el pasado en este entorno natural de gran valor ecológico. Las grandes críticas parten no del porqué de la intervención, sino de cómo se está acometiendo la misma.

Tal y como se desprende del pliego de prescripciones técnicas del proyecto, con una inversión de 498.872,22 euros, impuestos incluidos –con cargo a fondos europeos– y adjudicada a Electricidad Permuy SL, la actuación busca, fundamentalmente, lograr su mejora ambiental y digital, resolviendo los problemas de seguridad originados por el estado del arbolado, restringiendo el acceso del tráfico rodado y modernizando los servicios mediante tecnología sostenible.

Motivos

Cabe señalar que la necesidad de estas tareas deriva de un trágico accidente en el verano de 2019, cuando una persona falleció a causa de la caída de la rama de un pino. A raíz de dicho suceso, el Ayuntamiento encargó a una empresa especializada un informe de análisis visual del arbolado, que inventarió más de 1.100 ejemplares. Las conclusiones dictaminaron la necesidad de intervenciones urgentes en el pinar, con una superficie de poco más de 17 hectáreas, ya que gran parte de la masa arbórea estaba enferma y suponía un riesgo crítico por el “efecto vela” frente a los temporales.

El apartado primordial de los trabajos se centra en la recuperación medioambiental. Así, basándose en un estudio técnico previo, se decide la tala de 166 árboles por constituir un riesgo inminente o para favorecer el crecimiento de ejemplares adyacentes. Las tareas implican también podas de saneamiento, con la reducción de la copa de 725 ejemplares.

El proyecto recoge que la eliminación de los pinos enfermos se compensará con la reforestación paulatina, empleando “alcornoque y roble, más adaptados al entorno y con mayor resistencia”. En este sentido, el pliego exige que cuenten con pasaporte fitosanitario y que su plantación incluya “fertilizado, compactación, primeros riegos y todos los tratamientos necesarios para un perfecto crecimiento”.

La actuación supondrá, además, la protección del sistema dunar, un hábitat de anidamiento de un ave protegida, el chorlitejo patinegro –píllara de las dunas–. A este respecto, el pliego expone que “se delimitará la zona con postes de madera y cuerdas de nylon para evitar el acceso de las personas”. También se instalarán paneles informativos al respecto.

Accesibilidad

El segundo bloque de la intervención se centra, fundamentalmente, en la mejora de la accesibilidad en el pinar y en la restricción para los vehículos.

Raíces levantadas de algunos ejemplares ya cortados Jorge Meis

En el documento se hace hincapié en que los coches “suponen una de las mayores agresiones para las explanadas de los caminos, pero también para los valores ambientales del entorno natural”. Por ello se planteó limitar el tránsito “únicamente a peatones y ciclistas”, instalándose una barrera electromecánica que controle los accesos.

Además, se acondicionarán los caminos de tierra “mediante limpieza y saneo superficial” y se instalarán nuevas pasarelas peatonales. En la zona de la caseta de socorristas se colocará una de madera que conectará con otra de poliéster enrollable, diseñada para facilitar a las personas con movilidad reducida el acceso a la orilla del mar mediante sillas anfibias.

Paisajismo

El proyecto, cuyas obras comenzaron el pasado mes de febrero, buscan minimizar el impacto visual de los servicios presentes en el pinar. A este respecto, el documento recoge que el paseo cuenta en la actualidad con 46 colectores de basura de diferentes tamaños y dispersos, algo que no contribuye “a la mejora paisajística del entorno”. Por ello se instalarán cubrecontenedores de madera “certificada de procedencia europea”, que deberá tener “un tratamiento autoclave”.

Además, se acometerá un lavado de cara a la caseta de los socorristas. En este sentido, la intervención supondrá la “eliminación de las pintadas vandálicas y de las manchas de humedad sobre los revestimientos de piedra”, además de un tratamiento de la madera y de la reparación de los elementos dañados.

Tecnología

A nivel tecnológico, el proyecto busca que el arenal sea moderno y seguro en caso de emergencias. El pliego recoge la instalación de paneles LED informativos de dos caras, que mostrarán en tiempo real datos como la afluencia, la previsión meteorológica o el estado del mar.

La intervención supondrá, asimismo, la incorporación de un “sistema de megafonía inalámbrico con centro de control ubicado en la caseta de socorrismo y conectado con las estaciones remotas colocadas en mástiles a lo largo del arenal.

Trabajos en otras zonas del pinar Jorge Meis

Todo este equipamiento, sumado a la nueva red de balizas lumínicas peatonales con sensor de movimiento, se abastecerá mediante paneles fotovoltaicos, colocados en la parte superior de la caseta de socorrismo.