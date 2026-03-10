La recuperación medioambiental del pinar de Cabanas: el qué, el cómo y el porqué
La actuación, que se sufragará con cargo a fondos europeos, cuenta con una inversión de casi 500.000 euros
Uno de los temas que más debate y controversia ha suscitado entre los vecinos y vecinas de Cabanas es la actuación que se está llevando a cabo en el pinar de A Magdalena, así como las obras ya acometidas en el pasado en este entorno natural de gran valor ecológico. Las grandes críticas parten no del porqué de la intervención, sino de cómo se está acometiendo la misma.
Tal y como se desprende del pliego de prescripciones técnicas del proyecto, con una inversión de 498.872,22 euros, impuestos incluidos –con cargo a fondos europeos– y adjudicada a Electricidad Permuy SL, la actuación busca, fundamentalmente, lograr su mejora ambiental y digital, resolviendo los problemas de seguridad originados por el estado del arbolado, restringiendo el acceso del tráfico rodado y modernizando los servicios mediante tecnología sostenible.
Motivos
Cabe señalar que la necesidad de estas tareas deriva de un trágico accidente en el verano de 2019, cuando una persona falleció a causa de la caída de la rama de un pino. A raíz de dicho suceso, el Ayuntamiento encargó a una empresa especializada un informe de análisis visual del arbolado, que inventarió más de 1.100 ejemplares. Las conclusiones dictaminaron la necesidad de intervenciones urgentes en el pinar, con una superficie de poco más de 17 hectáreas, ya que gran parte de la masa arbórea estaba enferma y suponía un riesgo crítico por el “efecto vela” frente a los temporales.
El apartado primordial de los trabajos se centra en la recuperación medioambiental. Así, basándose en un estudio técnico previo, se decide la tala de 166 árboles por constituir un riesgo inminente o para favorecer el crecimiento de ejemplares adyacentes. Las tareas implican también podas de saneamiento, con la reducción de la copa de 725 ejemplares.
El proyecto recoge que la eliminación de los pinos enfermos se compensará con la reforestación paulatina, empleando “alcornoque y roble, más adaptados al entorno y con mayor resistencia”. En este sentido, el pliego exige que cuenten con pasaporte fitosanitario y que su plantación incluya “fertilizado, compactación, primeros riegos y todos los tratamientos necesarios para un perfecto crecimiento”.
La actuación supondrá, además, la protección del sistema dunar, un hábitat de anidamiento de un ave protegida, el chorlitejo patinegro –píllara de las dunas–. A este respecto, el pliego expone que “se delimitará la zona con postes de madera y cuerdas de nylon para evitar el acceso de las personas”. También se instalarán paneles informativos al respecto.
Accesibilidad
El segundo bloque de la intervención se centra, fundamentalmente, en la mejora de la accesibilidad en el pinar y en la restricción para los vehículos.
En el documento se hace hincapié en que los coches “suponen una de las mayores agresiones para las explanadas de los caminos, pero también para los valores ambientales del entorno natural”. Por ello se planteó limitar el tránsito “únicamente a peatones y ciclistas”, instalándose una barrera electromecánica que controle los accesos.
Además, se acondicionarán los caminos de tierra “mediante limpieza y saneo superficial” y se instalarán nuevas pasarelas peatonales. En la zona de la caseta de socorristas se colocará una de madera que conectará con otra de poliéster enrollable, diseñada para facilitar a las personas con movilidad reducida el acceso a la orilla del mar mediante sillas anfibias.
Paisajismo
El proyecto, cuyas obras comenzaron el pasado mes de febrero, buscan minimizar el impacto visual de los servicios presentes en el pinar. A este respecto, el documento recoge que el paseo cuenta en la actualidad con 46 colectores de basura de diferentes tamaños y dispersos, algo que no contribuye “a la mejora paisajística del entorno”. Por ello se instalarán cubrecontenedores de madera “certificada de procedencia europea”, que deberá tener “un tratamiento autoclave”.
Además, se acometerá un lavado de cara a la caseta de los socorristas. En este sentido, la intervención supondrá la “eliminación de las pintadas vandálicas y de las manchas de humedad sobre los revestimientos de piedra”, además de un tratamiento de la madera y de la reparación de los elementos dañados.
Tecnología
A nivel tecnológico, el proyecto busca que el arenal sea moderno y seguro en caso de emergencias. El pliego recoge la instalación de paneles LED informativos de dos caras, que mostrarán en tiempo real datos como la afluencia, la previsión meteorológica o el estado del mar.
La intervención supondrá, asimismo, la incorporación de un “sistema de megafonía inalámbrico con centro de control ubicado en la caseta de socorrismo y conectado con las estaciones remotas colocadas en mástiles a lo largo del arenal.
Todo este equipamiento, sumado a la nueva red de balizas lumínicas peatonales con sensor de movimiento, se abastecerá mediante paneles fotovoltaicos, colocados en la parte superior de la caseta de socorrismo.
Las diversas posturas de los grupos sobre la protección de la zona protagonizaron el final del pleno extraordinario
Después del intenso debate con el que comenzó el pleno extraordinario celebrado la pasada semana en Cabanas, centrado en el aparcamiento de pago del pinar –asunto actualmente en vía judicial–, la sesión culminó con una dación de cuenta de la Alcaldía acerca de la gestión en este entorno del municipio. El arbolado, con las recientes caídas de ejemplares a causa de los temporales, o el vertido de arena procedente de las obras del saneamiento protagonizaron un intenso cruce de acusaciones entre el ejecutivo del PP y los portavoces de la oposición, evidenciando modelos opuestos sobre la conservación de este espacio.
El regidor, Fernando Couce, defendió que las actuaciones llevadas a cabo están avaladas por informes técnicos y que responden a criterios de seguridad. “O mencionado piñeiral posúe piñeiros que, pola súa tipoloxía, son moi altos e teñen raíces curtas. Isto xúntase cun chan de area que, ademais, está mollado polas chuvias, e cos fortes ventos mestura, polo tanto, as condicións necesarias para unha receita de que caian as árbores”, aseveró el alcalde durante su intervención, en la que también dio cuenta de la afectación de algunos ejemplares por la enfermedad conocida como banda y de la conveniencia de que parte de los nuevos ejemplares plantados sean alcornoques.
Respecto a la polémica de los vertidos de arena, Couce rechazó que esta acción haya debilitado los árboles. “Da decena que caeron neste inverno, ningunha foi onde o ano pasado se botou area”, aseveró, incidiendo en que la actuación contó con el visto bueno de Costas y que, al encontrarse fuera de la Rede Natura 2000, “non é necesario un estudo de impacto ambiental” para el depósito de áridos en el pinar.
Por su parte, la edila socialista Conchi Rodríguez basó su argumentación en el pleno en la “improvisación” y la falta de cuidado a la hora de acometer los trabajos en el pinar, poniendo el foco en la carencia “dunha memoria explicativa”. En este sentido, incidió en que las replantaciones consistieron en “espichar uns paus secos no verán; sen coidar, sen tratar”, remarcando que “isto foi ao chou. De verdade que calquera que pasara por alí puido velo”.
Por su parte, el concejal del BNG, Iago Varela, acusó al gobierno popular de “enganar á cidadanía” acerca de la calidad de la arena vertida en el pinar, poniendo el foco en que el único estudio “rigoroso” sobre el pinar se realizó en el anterior mandato. Así, recordó que en plenos previos ya habían demostrado la presencia de materiales de obra. “Restos de azulexos, de entullos, ladrillos... que evidentemente non correspondían cun filtrado da area”, apuntó, exigiendo a Couce que explicase “cal é o proxecto deste goberno para este espazo”.
El debate técnico más profundo llegó de la mano del portavoz de Somos Candidatura Veciñal, Xosé Manuel Pérez Sardiña, que alertó en su discurso de que el pinar no es un simple parque, sino una “duna arborada” con dinámicas “moi particulares”.
El edil rebatió la tesis del alcalde de que la arena depositada sujete los árboles, argumentando que lo que protege el ecosistema de los temporales es su espesura. “A area non sostén os pinos, o que os sostén é a densidade”, remarcó, incidiendo, asimismo, en que “o único que está demostrado é que o pinus pinaster foi capaz de controlar as dunas nos últimos tres séculos”.
Pérez Sardiña advirtió también sobre las consecuencias de las “talas excesivas” y de la reforestación con otras especies. “Calquera estudo que sexa medianamente serio no eido ambiental non vai autorizar cambiar piñeiros por sobreiras, entre outras cousas porque non sobrevivirían”, aseveró, ironizando además sobre la protección de la fauna. “As pantallas dixitais, a megafonía, as pasarelas iluminadas para paseantes nocturnos... non lle van moito á píllara das dunas”.