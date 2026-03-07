El BNG de Cabanas asegura que una alternativa de gobierno no es viable a causa del PSOE
Critican que "para construír unha alternativa de goberno non abonda con desexalo moi forte"
El Bloque Nacionalista de Cabanas salió al paso después de que el PSOE denunciara el “taponamiento” que ejercen los nacionalistas, asegurando que son la causa del mantenimiento de un “goberno en minoría”.
Ante esta situación, el portavoz municipal del grupo, Iago Varela, puso sobre la mesa que la agrupación socialista “leva todo o mandato sostendo a Fernando Couce á fronte do Concello. Durante estes anos houbo múltiples oportunidades para abrir un proceso serio que permitise construír unha alternativa, pero o que atopamos no PSOE foi indefinición, un grupo municipal desestruturado, negativas e continuos atrasos que fixeron imposible avanzar”, aseguró el edil.
En esta misma línea, y subrayando que “para construír unha alternativa de goberno non abonda con desexalo moi forte”, recordó que los grupos que conforman la oposición llevan en diálogo desde finales de 2023 con el objetivo de “explorar unha posible alternativa de goberno, pero que ese proceso non chegou a concretarse pola falta de estabilidade e de claridade política do PSOE”, aseguró Varela.
“Cabanas non pode permitirse improvisacións nin operacións precipitadas pensadas unicamente para cambiar nomes. O que necesita é un proxecto sólido para gobernar” continuó el concejal que, además, subrayó que desde el partido nacionalista “temos unha folla de ruta clara para o noso municipio e seguimos traballando para construír unha alternativa á altura do que merece a veciñanza”.