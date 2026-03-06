Mi cuenta

El PSOE de Cabanas considera que el Concello carece de “un verdadeiro equipo de goberno”

Critica también al BNG por "non favorecer unha unión de forzas progresistas"

Redacción
06/03/2026 19:42
El grupo socialista en el Concello de Cabanas asegura que el gobierno popular del municipio no ofrece 2respostas nin asume responsabilidades sobre cuestións que afectan directamente á veciñanza”. Tras haber salido adelante la moción presentada por el PSOE en el último pleno relativa al esclarecimiento del cobro del aparcamiento de la playa de A Madalena, esta formación considera que ha quedado de manifiesto “unha realidade cada vez máis evidente en Cabanas, a inexistencia dun verdadeiro equipo de gobierno”.

Desde las filas socialistas se llama la atención sobre el hecho de que en el pleno del pasado martes, solamente dos concejales del Partido Popular –que gobierna la localidad– permanecieran hasta el final de la sesión, mientras el resto abandonó el pleno antes de concluir.

Hacen especial hincapié en la ausencia de la edila de Medio Ambiente “nun pleno no que se abodaron cuestións directamente vinculadas coa súa área de goberno” y tachan estos hechos como resultado de la “prepotencia e falta de respecto cara á cidadanía”.

Oposición

Pero no solo el PP es el objeto de las críticas socialistas. En este sentido, la agrupación cuestiona a la posición del BNG, recordando que es “a única forza que continúa bloqueando un cambio político que as demais forzas progresistas consideran necesario nun Concello paralizado”.

Culpan así a los nacionalistas de que pese a haber una mayoría progresista en la que tanto socialistas como candidaturas vecinales coinciden en que el actual gobierno municipal “está esgotado”, el BNG, por su parte, “mantén a un executivo en minoría, sen trasparencia e sen funcionamento normal das súas responsabilidades”.

