Pleno cargado de reproches sobre la gestión del aparcamiento de la playa de Cabanas

Aparcamiento de pago de Cabañas

Sesión tensa la del pleno extraordinario celebrado este martes en el Concello de Cabanas para abordar, a petición del grupo municipal socialista, la situación del aparcamiento de la playa de A Magdalena, cuyo cobro se encuentra paralizado de manera cautelar por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ferrol, que ha admitido a trámite dos recursos interpuestos contra la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de estacionamiento, uno presentado por la Subdelegación del Gobierno en A Coruña y otro por la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) junto al edil de Somos Canditatura Veciñal (SCV), Xosé Manuel Pérez Sardiña.

El debate, que se prolongó durante más de cuatro horas, evidenció la brecha que existe entre el ejecutivo del Partido Popular (PP) de Fernando Couce y los grupos de la oposición –PSOE, BNG y SCV–, con continuos intercambios de acusaciones y reproches sobre el proyecto del aparcamiento. Varias veces se trato este tema, que comenzó en la anterior legislatura, incidiendo el popular en que fue ideado por el ejecutivo de BNG-PSOE y remarcando estos últimos que quien terminó aprobando la ordenanza para efectuar el cobro fue Couce.

El regidor confirmó que, aplicando el “principio de prudencia” –tal y como obligan, además, las medidas cautelares interpuestas–, no se cobrará por el estacionamiento desde el próximo 1 de abril hasta que se resuelva el proceso judicial. El alcalde remarcó en sus intervenciones en que una vez llegado ese punto, “no futuro, a longo ou medio prazo, o Concello seguirá cobrando, ben sexa porque o fixo todo ben ou porque tiña que enmendar o que o xulgado considere”, remarcó, incidiendo en “non poñer a venda antes da ferida, non vaia ser que teñamos que sacala sen tela”. El popular aseveró también durante la sesión plenaria que la defensa jurídica del Ayuntamiento no supondrá un gasto para las arcas municipales, ya que será asumida por asistencia que presta la Diputación de A Coruña. “Teñen unha oportunidade de ouro para explicarlle aos veciños se están ou non a favor de cobrar polo estacionamento”, apeló el alcalde a la oposición, que se mostró favorable al pago de una tarifa siempre y cuando se ejecute, incidieron, dentro de la legalidad.

Cuentas

En cada una de las intervenciones que realizaban los grupos de la oposición durante los diferentes puntos de la sesión plenaria se demandó a Fernando Couce información sobre la aprobación de la ordenanza, su trámite de exposición pública o el momento en el que comenzó a cobrarse por el servicio a la ciudadanía. También sobre lo recaudado por el estacionamiento en este tiempo y sobre los gastos que supuso para el Concello. Sobre dichas cuestiones, el popular indicó que “os informes necesarios xa foron remitidos ao xulgado”.

“O que lle pedimos desde o BNG é que sexa serio, rigoroso e que poda recoñecer que fixo algo de forma incorrecta. Pero intenta cargar ao anterior goberno dunha culpa que é exclusivamete súa”, incidió el portavoz del BNG, Iago Varela.

Por su parte, el socialista Francisco Romero preguntó insistentemente sobre la persona que dio la orden de poner en marcha el cobro del aparcamiento, un punto en el que también incidió Pérez Sardiña. “Existe algún tipo de decreto ou acta interna? Vostede fala de que se cumpliron os prazos... Pode acreditalo?”, preguntó el socialista. “Por que nos expedientes que nos trasladou non hai ningún dato económico? Estamos como no limbo. Non sabemos cando se empezou a cobrar, cales foron os custos, a onde foron parar os cartos...”, expuso por su parte el edil de SCV, que añadió a la moción presentada por los socialistas un punto para que se informe a la ciudadanía en los canales oficiales acerca del estado judicial del aparcamiento