El Consistorio solicita dos ayudas para sufragar el servicio de socorrismo y el fomento del empleo rural en Cabanas

Playa de Cabanas en imagen de archivo Emilio Cortizas

El gobierno de Cabanas ha informado de que el Concello ha tramitado la solicitud de dos subvenciones para financiar la prestación de diferentes servicios.

La primera de ellas se dirige a sufragar el socorrismo durante los meses de julio y agosto, cuyo coste ronda los 18.000 euros.

La segunda, expone el Consistorio, busca fomentar el empleo en el ámbito rural. En este sentido, se contratarán dos peones y un operario conductor.