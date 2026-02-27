Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cabanas culmina los trabajos de mejora en el camino de Salto de Abaixo

La actuación contó con los fondos del POS+ 2025 de la Diputación

Redacción
27/02/2026 20:51
Estado del vial tras los trabajos acometidos con cargo al POS+2025
Concello
El Ayuntamiento de Cabanas concluyó esta semana los trabajos de acondicionamiento en el camino de Salto de Abaixo, una intervención que se sufragó con cargo a los fondos del POS+2025 de la Diputación y cuyo proyecto salió a licitación junto a la mejora de servicios y pavimentos en Barrosa.

Así las cosas, la actuación permitió solucionar los problemas de deterioro –fisuras y baches– que presentaba el firme, garantizando una circulación por el vial mucho más cómoda y segura. Los trabajos comenzaron con el barrido y la preparación integral de la calzada, previo a la limpieza de cunetas. Posteriormente, los operarios regularizaron aquellas zonas del vial más castigadas, una tarea a la que siguió el extendido de una nueva capa de rodadura de seis centímetros de espesor medio.

Estado de los trabajos en el interior del inmueble municipal

Avanzan los trabajos para la creación de un coworking en la nave municipal de Cabanas

Tal y como se desprende del pliego de prescripciones técnicas por el que se rigió la licitación –por valor de 49.244,96 euros, impuestos incluidos–, la intervención supuso también la adaptación de todos los registros y arquetas existentes a la nueva rasante.

Como es habitual en este tipo de intervenciones, el proyecto se culminó con la renovación de la señalización, ejecutando nuevas marcas viales reflexivas blancas y cebrados con pintura acrílica e indicaciones verticales reflectantes –sobre postes metálicos galvanizados–.

Agenda

En otro orden de cosas, la agenda cultural de la jornada de este sábado 28 de febrero en Cabanas estará protagonicada por el cómic y el cine. Detrás de ambas citas se encuentra la asociación Tarde Piache, que propone para las 12.30 horas la presentación de la obra “Rosalía Oculta”, ganadora del XVIII Premio Castelao de Cómic, de la mano de su autora, Paula Mayor.

Ya por la noche (23.59), la Casa da Cultura acogerá una nueva sesión de cine con el largometraje “The Lighthouse”.

