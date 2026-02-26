Mi cuenta

Diario de Ferrol

El BNG de Cabanas ensalza el papel del asociacionismo local en la vida cultural del municipio

Los nacionalistas afean al Concello la falta de un programa propio

Redacción
26/02/2026 19:41
Paula González, edila del BNG de Cabanas
Paula González, edila del BNG de Cabanas
Cedida
La edila del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Cabanas Paula González reivindicó el papel de las asociaciones locales en la vida cultural de la localidad. En este sentido, la concejala afeó la gestión del ejecutivo que dirige Fernando Couce, aseverando que “a axenda municipal sería unha páxina en branco de non ser pola iniciativa do tecido asociativo”.

La formación censura que el Ayuntamiento no impulse una programación propia y que no la planifique a medio plazo. “Son as entidades as que realmente dan vida ao concello mentres o goberno permanece ausente, sen iniciativa e sen un proxecto cultural definido”, declaró, poniendo como ejemplo la conmemoración del Día de Rosalía. “Limitouse a unha actividade anunciada apenas cinco horas antes do seu comezo, o que evidencia unha falta absoluta de planificación e respecto tanto pola efeméride como pola veciñanza”.

Visita de los nacionalistas a la parcela situada junto al polígono de Vilar do Colo

El BNG señala que el PP incumple "reiteradamente" las normativas medioambientales europeas

Los nacionalistas señalan, asimismo, el papel de las Concejalías de Cultura y Normalización Lingüística, incidiendo en que “están baleiras de contido e sen iniciativa propia”.

