El BNG de Cabanas ensalza el papel del asociacionismo local en la vida cultural del municipio

Paula González, edila del BNG de Cabanas

La edila del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Cabanas Paula González reivindicó el papel de las asociaciones locales en la vida cultural de la localidad. En este sentido, la concejala afeó la gestión del ejecutivo que dirige Fernando Couce, aseverando que “a axenda municipal sería unha páxina en branco de non ser pola iniciativa do tecido asociativo”.

La formación censura que el Ayuntamiento no impulse una programación propia y que no la planifique a medio plazo. “Son as entidades as que realmente dan vida ao concello mentres o goberno permanece ausente, sen iniciativa e sen un proxecto cultural definido”, declaró, poniendo como ejemplo la conmemoración del Día de Rosalía. “Limitouse a unha actividade anunciada apenas cinco horas antes do seu comezo, o que evidencia unha falta absoluta de planificación e respecto tanto pola efeméride como pola veciñanza”.

Los nacionalistas señalan, asimismo, el papel de las Concejalías de Cultura y Normalización Lingüística, incidiendo en que “están baleiras de contido e sen iniciativa propia”.