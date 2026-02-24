Mi cuenta

Cabanas

El PSOE de Cabanas reclama al Gobierno mejoras en la humanización de la N-651

La formación demanda una intervención "máis ambiciosa e útil para a veciñanza"

Redacción
24/02/2026 21:50
Un momento del encuentro
Un momento del encuentro
Cedida
El grupo del PSOE en Cabanas mantuvo un encuentro de trabajo con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para tratar el avance del proyecto de humanización en la N-651 a su paso por el municipio. En este sentido, los socialistas trasladaron la necesidad de que “a actuación non se limite á proposta inicial”, apostando por una intervención “máis ambiciosa e útil para a veciñanza”.

La formación plantea que, además de construirse una rotonda en el cruce de Cardeita, se amplíen los trabajos en el tramo comprendido entre dicho punto y la glorieta del puente de piedra. El objetivo, remarcan, sería garantizar la continuidad peatonal y mejorar la seguridad vial. “Humanizar é moito máis que executar unha obra: é asegurar que despois funcione cada día”, aseveró al respecto la edil Beatriz Carbón.

Los socialistas inciden, asimismo, en que este tramo humanizado pueda ser cedido al Ayuntamiento “a efectos de xestión e mantemento”, una fórmula que garantizaría “un mando único e unha resposta áxil ante calquera incidencia, evitando demoras e conflitos competenciais”. Dicha cesión, añade el PSOE, supondría también “unha oportunidade para que o Concello conte con ferramentas reais de ordenación do espazo público”.

