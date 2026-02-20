Mi cuenta

Una sesión “golfa” de la película “Pearl” estrena la cartelera del Festival de Cinema de Cabanas

Este fin de semana, y hasta el último de marzo, se ofrecerán proyecciones con entrada libre en la Escola Laica, de la mano de Tarde Piache y el Concello

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
20/02/2026 16:24
El pasado fin de semana se realizaron los rodajes del Fervenza 48h, que debían tener al menos una escena en el municipio de Cabanas
El pasado fin de semana se realizaron los rodajes del Fervenza 48h, que debían tener al menos una escena en el municipio de Cabanas
Cedida
Después de otras proyecciones, la Escola Laica de Cabanas se transforma en una auténtica sala de cine desde este sábado 21, estrenando la cartelera que propone el Concello de Cabanas en colaboración con la asociación cultural Tarde Piache dentro de su Festival de Cinema. A partir de las 22.00 horas, se exhibirá “Pearl”, una película de Ti West y Mia Goth, además de empezar a mostrar los cortos elaborados en el concurso Fervenza 48h, en el que 15 personas aprovecharon las mentorías de renombre. 

Hasta el último domingo de marzo se ofrecerán gratis las sesiones infantiles y adultas, los domingos a las 16.30 y 18.45, respectivamente, y los sábados, “golfas”, a las 22.00. En este último caso también se verán las creaciones del principal concurso, el Fervenza 48horas, que tuvo como mentores a Pepe Coira (“Rapa”), en guión, y Xaime Miranda (“O Apóstolo”), en dirección, y fueron rodadas el pasado fin de semana.

El guionista Pepe Coira, en septiembre de 2024, en la presentación de la serie “Rapa” en Ferrol

El Festival Cinema de Cabanas ficha como mentor a Pepe Coira, creador de “Rapa”, y propone más de un mes de cine gratuito

Además, ocho niñas y niños se animaron a participar en el Fervenza Miúda, una categoría que entregará premios a todos, y dos en Fervenza Brava. Así, las piezas creadas por estos se exhibirán este domingo 22, con filmes dirigidos a todos los públicos (16.30) y +12 o +16 (18.45).

Cabanas Escola Laica membros asociaciónTarde Piache

O asociacionismo fai a forza: Tarde Piache propón lecer e cultura en Cabanas

