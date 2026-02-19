Abierta la línea de ayudas para la mejora de infraestructuras en los parques empresariales

Los responsables autonómicos y municipales, en Vilar do Colo Xunta

La delegada territorial del ejecutivo autonómico en Ferrol, Martina Aneiros, hizo un llamamiento a los municipios de la zona para que aprovechen la línea de financiación de la Xunta destinada a la mejora de infraestructuras en los parques empresariales de Galicia.

Lo hizo durante una visita al polígono industrial de Vilar do Colo, en compañía del alcalde de Cabanas, Fernando Couce, en el que se llevaron a cabo obras de mejora de las vías con cargo a estas subvenciones, con una aportación de más de 37.000 euros. La representante del gobierno gallego recordó que el programa cuenta con un presupuesto de 3,4 millones de euros y que el plazo de solicitudes culmina el próximo 4 de marzo.

Estas subvenciones cubren hasta el 80% de la inversión, con un máximo de 120.000 euros para las peticiones individuales y de 180.000 para aquellas conjuntas. Como novedad, resaltó Aneiros, las aportaciones podrán destinarse este año, también, a la mejora de infraestructuras y espacios públicos de los parques empresariales, “para contribuír á súa integración paisaxística”, explica la Xunta.

En la pasada convocatoria esta línea de ayudas dejó en cinco municipios de Ferrol, Eume y Ortegal una inversión cercana a los 470.000 euros.