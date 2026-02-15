Avanzan los trabajos para la creación de un coworking en la nave municipal de Cabanas
Se prevé que el proyecto, que cuenta con fondos europeos, esté culminado antes del verano
Los trabajos para rehabilitar la nave municipal que el Ayuntamiento de Cabanas tiene en el polígono de Vilar do Colo y convertirla en un espacio coworking avanzan a buen ritmo.
Cabe señalar que las obras comenzaron el pasado mes de octubre y que cuentan con una inversión de 616.563,97 euros, impuestos incluidos, que se financiarán con cargo a los fondos de la Unión Europea Next Generation. El proyecto implica la creación de diversos espacios. Así, en la zona de oficinas actual se habilitarán cuatro puestos de trabajo individual y un aula de formación, que se ubicará en la antigua recepción. De hecho, en los últimos días el ejecutivo anunciaba que en las próximas semanas se licitará, precisamente, “o mobiliario interior, que inclúe tamén distinto equipamento informático”.
Envolvente
La intervención en marcha incluye también trabajos para mejorar el aislamiento del inmueble, así como la instalación en las mismas de fuentes de energía renovable. A este respecto, se dotará de un sistema de fachada ventilada con chapa ondulada, mientras que el aislamiento térmico y acústico se colocará en el interior sobre los falsos techos.
El proyecto recoge, asimismo, la sustitución de las actuales ventanas de aluminio por otras nuevas de PVC con vidrio doble y cámara de aire. En cuanto a la eficiencia, se incorporará una instalación fotovoltaica de autoconsumo, con baterías de almacenamiento, así como un sistema de aerotermia para la climatización. Mientras, la actual iluminación se cambiará por tecnología LED con sensores de presencia y sistemas de regulación para maximizar el ahorro.
Por último, se reformarán por completo los aseos –habrá dos accesibles– y se creará una zona de vestuarios con taquillas.
El Concello pide de una subvención para renovar el alumbrado público en Soaserra
El Consistorio que dirige el popular Fernando Couce anunció que ha solicitado una subvención a la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), dependiente del gobierno autonómico, para sufragar la renovación del alumbrado público en Soaserra. La actuación, explica el Consistorio, pasa por cambiar los actuales faroles por otros con tecnología LED y supondrá una inversión de 99.597,25 euros, impuestos incluidos.
El proyecto supondrá también la instalación de nuevas tomas de tierra, la sustitución del cableado en algún tramo concreto y la renovación de un total de cinco cuadros eléctricos, enumera el Ayuntamiento. Estos últimos, incide, “permitirán avisar de incidencias”, como cortes en el suministro o farolas averiadas, “permitindo o seu arranxo con antelación”.
En total, se prevé la sustitución de 126 puntos de luz, que pasarían a tener un consumo por unidad de 70 a 32W. Esto repercutirá “nun aforro enerxético notable, ademais dunha contaminación lumínica inferior”, resalta el Concello en un comunicado.