Avanzan los trabajos para la creación de un coworking en la nave municipal de Cabanas

Estado de los trabajos en el interior del inmueble municipal Concello

Los trabajos para rehabilitar la nave municipal que el Ayuntamiento de Cabanas tiene en el polígono de Vilar do Colo y convertirla en un espacio coworking avanzan a buen ritmo.

Cabe señalar que las obras comenzaron el pasado mes de octubre y que cuentan con una inversión de 616.563,97 euros, impuestos incluidos, que se financiarán con cargo a los fondos de la Unión Europea Next Generation. El proyecto implica la creación de diversos espacios. Así, en la zona de oficinas actual se habilitarán cuatro puestos de trabajo individual y un aula de formación, que se ubicará en la antigua recepción. De hecho, en los últimos días el ejecutivo anunciaba que en las próximas semanas se licitará, precisamente, “o mobiliario interior, que inclúe tamén distinto equipamento informático”.

Envolvente

La intervención en marcha incluye también trabajos para mejorar el aislamiento del inmueble, así como la instalación en las mismas de fuentes de energía renovable. A este respecto, se dotará de un sistema de fachada ventilada con chapa ondulada, mientras que el aislamiento térmico y acústico se colocará en el interior sobre los falsos techos.

Cabanas rehabilita una nave para crear un espacio coworking Más información

El proyecto recoge, asimismo, la sustitución de las actuales ventanas de aluminio por otras nuevas de PVC con vidrio doble y cámara de aire. En cuanto a la eficiencia, se incorporará una instalación fotovoltaica de autoconsumo, con baterías de almacenamiento, así como un sistema de aerotermia para la climatización. Mientras, la actual iluminación se cambiará por tecnología LED con sensores de presencia y sistemas de regulación para maximizar el ahorro.

Por último, se reformarán por completo los aseos –habrá dos accesibles– y se creará una zona de vestuarios con taquillas.