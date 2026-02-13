Bruselas investigará las actuaciones en el pinar de A Magdalena

Obras en el pinar de Cabanas el pasado mayo de 2025 Daniel Alexandre

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la queja presentada por la vecina Julia Nieto –y respaldada por más de 180 personas más– en la que se denuncia la “agresión ambiental grave” acometida en el pinar de A Magdalena de Cabanas. Según los residentes, las intervenciones realizadas en 2024 y 2025 en la zona –que incluyeron la tala de árboles y la extracción de áridos– ponen en riesgo la supervivencia del sistema dunar.

En su respuesta, el presidente de la Comisión, Bogdan Bogdan Rzońca, comunica que, una vez examinada la petición, esta “entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”.

Así, desde Bruselas indican que se iniciará el proceso para esclarecer lo ocurrido. “He pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto”, sostiene en su respuesta Rzońca, que remitirá asimismo la información trasladada por los vecinos y vecinas a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria, así como a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.