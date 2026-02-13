Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cabanas

Bruselas investigará las actuaciones en el pinar de A Magdalena

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición vecinal

Verónica Vázquez
13/02/2026 23:30
Obras en el pinar de Cabanas el pasado mayo de 2025
Daniel Alexandre
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la queja presentada por la vecina Julia Nieto –y respaldada por más de 180 personas más– en la que se denuncia la “agresión ambiental grave” acometida en el pinar de A Magdalena de Cabanas. Según los residentes, las intervenciones realizadas en 2024 y 2025 en la zona –que incluyeron la tala de árboles y la extracción de áridos– ponen en riesgo la supervivencia del sistema dunar.

En su respuesta, el presidente de la Comisión, Bogdan Bogdan Rzońca, comunica que, una vez examinada la petición, esta “entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”.

Maquinaria trabajando en el pinar de Cabanas, en mayo de 2025

Vecinos de Cabanas recurren a Europa para salvar el pinar

Así, desde Bruselas indican que se iniciará el proceso para esclarecer lo ocurrido. “He pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto”, sostiene en su respuesta Rzońca, que remitirá asimismo la información trasladada por los vecinos y vecinas a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria, así como a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.

