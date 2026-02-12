Vecinos de Cabanas recurren a Europa para salvar el pinar
La petición de una vecina, respaldada por más de 180 personas, alerta de una “agresión ambiental grave”
La preocupación de los vecinos y vecinas de Cabanas por el estado del pinar de A Magdalena ha llegado a Bruselas. Lo ha hecho por medio de un escrito en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, presentado por Julia Nieto, una residente en el municipio, y amparado por la firma de más de 180 personas más. En el texto, denuncian lo que califican de “agresión ambiental grave” en un espacio natural “de alto valor ecológico”.
El documento pone el foco en el riesgo de desaparición del ecosistema dunar después de las intervenciones llevadas a cabo en 2024 y 2025, con la tala “masiva” de ejemplares y la extracción de áridos.
Nieto remarca en su escrito que estas actuaciones fueron “financiadas con fondos europeos” en una zona que alberga “formaciones vegetales poco comunes, incluyendo arbolado autóctono sobre duna consolidada, que cumple funciones ambientales cruciales”.
A este respecto, se explica que actúa “como barrera natural frente a la erosión y subida del nivel del mar, protegiendo una zona urbana interior que se podría ver inundada”. También contribuye, relata, “a la fijación del suelo y a la estabilidad del arenal”, y ofrece refugio “a especies de flora y fauna, entre las que se encuentra el chorlitejo patinegro”.
Informes
En su denuncia, los residentes también critican que los trabajos se ejecutaron “sin informes ambientales ni una participación ciudadana efectiva”, suponiendo “un riesgo real de destrucción irreversible de un ecosistema costero fundamental”. Señalan, asimismo, que estas intervenciones “contravienen los principios de la política ambiental de la Unión Europea”, especialmente en lo relativo a la protección de hábitats, la mitigación del cambio climático “y el uso responsable de fondos europeos”.
Solicitudes
Por todo ello, la petición solicita al Parlamento Europeo la apertura de un expediente para examinar los hechos descritos, así como una investigación para determinar si el uso de las ayudas “fue compatible con los principios y finalidades de la política ambiental de la UE”.
Por último, Nieto demanda en su escrito que se inste “a las autoridades españolas, gallegas y locales” a adoptar medidas de protección en el pinar de A Magdalena, “considerando su valor como infraestructura natural frente al cambio climático”.
Pleno por el cobro del estacionamiento
El PSOE de Cabanas demanda la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar el cobro en el aparcamiento de la playa de A Magdalena.
Los socialistas reclaman una comparecencia del alcalde, Fernando Couce, para informar de la fecha de inicio efectivo de la cobranza, la publicidad de la misma o los informes que avalan su entrada en vigor.
La formación exige, asimismo, conocer los pormenores de los procedimientos contencioso-administrativos en curso relacionados con el estacionamiento (el juzgado número 1 de Ferrol los ha admitido a trámite y decretado la suspensión cautelar de la medida).
El primero de ellos fue presentado por Xosé Manuel Pérez Sardiña, portavoz de Candidatura Veciñal, mientras que el segundo fue interpuesto por la Abogacía del Estado A Coruña. "O noso recurso entende que é a ordenanza é nula de pleno dereito e que non cumple os mínimos requisitos legais", expone, añadiendo que "non cumpre o principio de equivalencia". En este sentido, argumenta que "o estudo económico establece que, aproximadamente, desde o 15 de xuño ata o 30 de setembro é período de cobro. Pero a ordenanza establece dende o 1 de abril ata o 30 de setembro. Non coinciden os tempos".
El edil asegura, asimismo, que dicho estudio "atribúe custos alleos ao servizo", como por ejemplo el socorrismo. "Iso non corresponde aos gastos de mantemento do que é o propio estacionamento", añade, apuntanto que "o máis grave de todo é que non cumpre o artigo 49 da Lei de Bases de Réxime Local" al no seguir "os trámites legais preceptivos para entrar en vigor".
Por su parte, y a preguntas de este Diario, el alcalde, Fernando Couce, asegura que "estamos tranquilos. El expediente ha seguido todo el procedimiento y todos los informes".
El regidor incide en que "siempre hay que tener una moderada cautela, pero el Ayuntamiento, en principio, lo ha hecho todo bien y no debería de temer nada. Hemos hecho la publicación en el Boletín, se aprobó en el pleno, se hizo un estudio económico del servicio...", enumera.