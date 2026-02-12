Vecinos de Cabanas recurren a Europa para salvar el pinar

Maquinaria trabajando en el pinar de Cabanas, en mayo de 2025 Daniel Alexandre

La preocupación de los vecinos y vecinas de Cabanas por el estado del pinar de A Magdalena ha llegado a Bruselas. Lo ha hecho por medio de un escrito en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, presentado por Julia Nieto, una residente en el municipio, y amparado por la firma de más de 180 personas más. En el texto, denuncian lo que califican de “agresión ambiental grave” en un espacio natural “de alto valor ecológico”.

El documento pone el foco en el riesgo de desaparición del ecosistema dunar después de las intervenciones llevadas a cabo en 2024 y 2025, con la tala “masiva” de ejemplares y la extracción de áridos.

Nieto remarca en su escrito que estas actuaciones fueron “financiadas con fondos europeos” en una zona que alberga “formaciones vegetales poco comunes, incluyendo arbolado autóctono sobre duna consolidada, que cumple funciones ambientales cruciales”.

A este respecto, se explica que actúa “como barrera natural frente a la erosión y subida del nivel del mar, protegiendo una zona urbana interior que se podría ver inundada”. También contribuye, relata, “a la fijación del suelo y a la estabilidad del arenal”, y ofrece refugio “a especies de flora y fauna, entre las que se encuentra el chorlitejo patinegro”.

En su denuncia, los residentes también critican que los trabajos se ejecutaron “sin informes ambientales ni una participación ciudadana efectiva”, suponiendo “un riesgo real de destrucción irreversible de un ecosistema costero fundamental”. Señalan, asimismo, que estas intervenciones “contravienen los principios de la política ambiental de la Unión Europea”, especialmente en lo relativo a la protección de hábitats, la mitigación del cambio climático “y el uso responsable de fondos europeos”.

Por todo ello, la petición solicita al Parlamento Europeo la apertura de un expediente para examinar los hechos descritos, así como una investigación para determinar si el uso de las ayudas “fue compatible con los principios y finalidades de la política ambiental de la UE”.

Por último, Nieto demanda en su escrito que se inste “a las autoridades españolas, gallegas y locales” a adoptar medidas de protección en el pinar de A Magdalena, “considerando su valor como infraestructura natural frente al cambio climático”.