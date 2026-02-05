Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cabanas

Acuerdo unánime en Cabanas para la retirada de los áridos nocivos de Vilar do Colo

Redacción
05/02/2026 19:28
Reclaman la retirada de los áridos en el monte dos Cocidos, en Vilar do Colo
La corporación de Cabanas aprobó por unanimidad en pleno la exigencia a la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU) la retirada “inmediata” de los áridos contaminantes depositados en el monte dos Cocidos, próximo a Vilar do Colo, “unha situación que leva anos xerando preocupación veciñal polo seu impacto ambiental e polos posibles riscos para o territorio”, exponen desde el BNG, partido que llevó a sesión la moción.

La iniciativa nacionalista reclama una actuación urgente sobre las 290.000 toneladas de residuos que permita recuperar el espacio afectado y garantizar el cumplimiento de la legalidad ambiental. Según el grupo, los deshechos asfálticos fueron depositados en el año 2007 por la empresa Manmer SL, procedentes de Holanda, y fueron calificados como contaminantes por el Instituto Nacional de Toxicología en 2011. En enero de 2014, la APLU dictó una resolución en la que exigía su retirada en un plazo de tres meses, advirtiendo de que, en caso de incumplimiento, la Xunta de Galicia debería proceder de forma subsidiaria. Sin embargo, más de una década después, los áridos continúan en el mismo lugar.

Medio Ambiente

Asimismo, lamentan que durante la visita de ayer de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez no se tratase esta cuestión, “xa que, en lugar de converter Cabanas nun escenario para facer anuncios, debería ter visitado o depósito de refugallos de Vilar do Colo”.

Esperan que la unanimidad suponga una actuación inminente que ponga fin a una situación “inaceptable desde o punto de vista ambiental”.

