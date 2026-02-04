Preocupación por el pinar de Cabanas tras las últimas borrascas, con pinos tumbados y arrancados

Árboles caídos en el pinar de Cabanas Emilio Cortizas

Las consecuencias de las borrascas que azotaron Ferrolterra en los últimos días son todavía visibles en múltiples concellos y Cabanas no es una excepción. En este municipio el fuerte viento arrancó de raíz varios ejemplares del pinar de la playa –los presentes hablan de un pequeño tornado–, tumbando otros tantos. El alcalde, Fernando Couce, cuantifica en unos ocho los afectados. “Si juntamos árboles grandes, con raíces cortas y un suelo de arena mojado con fuertes vientos, la situación evidentemente puede ser delicada. Afortunadamente estamos lejos de cifras de otros años, ya que en la última década han caído unos 20 o 25”.

El Consistorio procederá ahora a retirar estos ejemplares una vez “el tren de borrascas se estabilice”, con el objetivo de realizar “una renovación gradual y progresiva del pinar”. Ante la peligrosidad que presenta la zona, sobre todo en días de temporal, el regidor hace un llamamiento a la vecindad para que no acceda a este espacio. “Está precintado en todas las entradas y hemos avisado hasta en tres ocasiones en las últimas semanas por las redes sociales. Hay incluso una cartelería fija instalada, que indica que con fuertes vientos queda prohibido el paso. Pedimos, por favor, que hagan caso a estas indicaciones para evitar que suceda una desgracia”.

Más allá de esta zona, Fernando Couce sostiene que “apenas se han registrado incidencias. Se han notado mucho los esfuerzos del Concello para evitar, por ejemplo, las inundaciones. Es cierto que hubo un episodio en el paso inferior de la vía del tren, pero como las bombas estaban limpias y funcionando, con el paso de los minutos eliminaron el agua”, expone el mandatario municipal.

Mejora ambiental y estética

De manera paralela, desde el Concello recuerdan que en los últimos días han comenzado las obras de mejora, tanto ambiental como digital, del pinar de A Magdalena. “Cuenta con fondos europeos, más de 400.000 euros, que implicará distintas actuaciones como la instalación de puntos lumínicos en las pasarelas de madera; la reforma de las casetas de socorrismo; la instalación de megafonía inteligente y pantallas digitales en el paseo marítimo; la adecuación estética de los contenedores...”, enumera el regidor, remarcando que las intervenciones se centran en estas jornadas “en la zona en la que no hay masa arbórea”