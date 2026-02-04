Impulso de la sostenibilidad en los chiringuitos con ayudas autonómicas

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó Cabanas para presentar la nueva línea de subvenciones destinada a los chiringuitos de la Comunidad. Con un presupuesto global de un millón de euros, estas ayudas buscan transformar estos locales en espacios más sostenibles, accesibles y plenamente integrados en el entorno natural. Los propietarios interesados disponen de plazo hasta el próximo 3 de marzo para formalizar sus solicitudes.

Durante el encuentro, celebrado en la casa consistorial, la titular detalló que la convocatoria prioriza el uso de materiales reciclados y de bajo impacto ambiental en la construcción de estructuras, mobiliario y sistemas de protección solar. Estos fondos, remarcó Vázquez, financiarán también proyectos enfocados al ahorro de energía y agua, así como los relacionados con la gestión eficiente de los residuos.

En concreto, el gobierno gallego cubrirá hasta el 50% de la inversión, con un límite de 10.000 euros por proyecto –dicha cuantía puede elevarse hasta el 70% o los 20.000 euros si el diseño se ajusta, estrictamente, a los prototipos de “chiringuito sostenible” impulsados por la propia administración autonómica–.

La responsable de la Consellería destacó que este año marca un punto de inflexión administrativa, al ser la primera vez que la Xunta asume directamente la tramitación de las autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre, después del traspaso de competencias sobre el litoral por parte del Gobierno central.

Vázquez subrayó que este nuevo modelo permitirá unificar criterios entre las tres provincias, ofreciendo autorizaciones de hasta cuatro años de vigencia mediante un sistema de prórrogas anuales. Hasta el momento, indicó, la Xunta ha recibido cerca de 200 nuevas peticiones para operar en la costa, que se suman a las 74 ya vigentes o prorrogadas.

Semana Santa

La titular del departamento autonómico aprovechó su encuentro con el alcalde de Cabanas, Fernando Couce, para reivindicar el papel de los Concellos a la hora de garantizar un desarrollo sostenible del litoral. A este respecto, Ángeles Vázquez remarcó la relevancia de los planes de explotación municipales, ya que los Consistorios “son quen mellor coñecen a súa costa”.

La conselleira recordó, además, que este 2026 los chiringuitos que así lo deseen podrán operar, de manera excepcional, ininterrumpidamente desde Semana Santa hasta el 31 de octubre.