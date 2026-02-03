La oposición de Cabanas “estrecha” lazos ante una posible alternativa de gobierno
El alcalde, Fernando Couce, califica la postura de Candidatura Veciñal de “jugada de campaña electoral”
La existencia de conversaciones entre la oposición de Cabanas no es un secreto ni una novedad, aunque en las últimas jornadas la posibilidad de que puedan darse negociaciones entre los diferentes grupos para un cambio en la Alcaldía del municipio –que actualmente ostenta, en minoría, el popular Fernando Couce– sobrevuela de nuevo al tablero político. El edil de Candidatura Veciñal, Xosé Manuel Pérez Sardiña, tendía este lunes la mano a PSOE y BNG para “abrir un espazo de diálogo leal e útil”, una invitación que ambas formaciones recogen, aunque con matices.
Así, desde la agrupación socialista “valoran” esta propuesta. “Estamos bastante dacordo en que o goberno está a traballar sen presupostos, vai arremendando os problemas que lle saen e non ten un proxecto claro para o pobo”, asegura el recientemente incorporado edil Fran Romero Bustabad, añadiendo que “o executivo non é nada participativo, pois non conta cos membros da oposición e nin sequera coa participación da cidadanía. O alcalde fai o que lle parece”, censura.
Ante esta situación, el PSdeG-PSOE –con tres representantes en la corporación– “recolle o guante” con el objetivo de que los vecinos y vecinas tengan “un goberno estable, transparente e centrado nas súas necesidades. E iso non o pode dar o PP”. Romero incide en que “penso que se dan as circunstancias necesarias para dar un paso adiante. Nós estamos dispostos pero temos que falar cos demais, ver cal é a opinión das outras forzas políticas”, apuntó.
Por su parte, el portavoz nacionalista, Iago Varela, confirma que las conversaciones entre la oposición se remontan a finales de 2023. A esta nueva invitación, el concejal del BNG recuerda que la formación socialista pasó por un proceso de cambios con la incorporación de nuevos representantes y que, a lo largo del mandato, “grazas á súa abstención en varias ocasións no pleno acabou facilitándolle as cousas ao PP. O último exemplo é de finais de 2025, cando permitiron un modificativo de crédito para extraer do remanente e pagar os salarios do persoal municipal. Esa é a realidade do concello que, para nós, se cadra explica por que non estamos na mellor situación nin no mellor momento para comezar un cambio de goberno que sexa sólido”.
Pese a todo, el nacionalista asegura que “estamos abertos a seguir falando e traballando para chegar a entendementos cos grupos que teñan vontade real de poñer fin ao goberno do PP, pero sempre desde un rigor e dun programa claro, máis alá do cortoplacismo de cambiar un alcalde e poñer outro”, remarcó Varela. “O que non imos facer é participar de improvisacións que non dean garantías nin capacidade real para poder gobernar. Iso podería derivar en que no 2027 teñamos unha maioría absoluta popular”, advierte.
Estrategia
Por su parte, el regidor de Cabanas sostiene que esta invitación de Candidatura Veciñal al resto de la oposición forma parte de una estrategia “electoralista”. En este sentido, incide en que “en poco más de un año, estaremos metidos en unas elecciones, por lo que hacer cualquier cambio de gobierno no tiene sentido. En estos primeros meses salen todas las convocatorias de subvenciones y un nuevo equipo no tendría los proyectos preparados. El más perjudicado sería el Concello, con el riesgo de perder ayudas y de no poder finalizar propuestas en marcha”.
El popular incide en que “nosotros estamos tranquilos con la gestión. Hemos ido sacando cosas adelante... justo la semana pasada aprobamos el acuerdo regulador de los funcionarios, que llevaba desde 2006 prorrogado. Seguiremos trabajando y sacando adelante nuevos proyectos”, apuntó Couce, tachando de “mentira” las acusaciones de que el Concello vive en una parálisis. “No es así”, sostiene.