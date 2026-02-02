Candidatura Veciñal apela a la oposición de Cabanas a unirse para un cambio en la Alcaldía
La formación asegura que la localidad no puede seguir "instalada na parálise"
Candidatura Veciñal de Cabanas emitió un comunicado en el que ofrece formalmente su apoyo al resto de grupos de la oposición para impulsar un cambio en la Alcaldía del municipio, que ostenta el Partido Popular de Fernando Couce sin mayoría absoluta.
La formación ha decidido dar este paso al frente “a partir dos cambios no grupo socialista” y ofrece abrir un espacio de diálogo “real e útil, baseado na transparencia, a planificación e o respecto institucional” con el objetivo de alcanzar “melloras reais e o ben común”.
Su portavoz, Xosé Manuel Pérez Sardiña, asegura que la localidad “non pode seguir instalada na parálise”, por lo que invita al resto de partidos a “explorar as vías democráticas que permitan recuperar a estabilidade e a eficacia na xestión municipal”.
El edil asegura, además, que no pretende “liderar nin impor unha alternativa”, sino que apoyará un cambio “só se está ben construído e orientado ao interés xeral”, basado en un “programa mínimo e verificable, con calendario e mecanismos de seguimento”, además de presupuestos para 2026 y 2027, “servizos públicos, atención social, participación veciñal e coidado do territorio”, enumera. “Cabanas precisa un rumbo e un proxecto certos”, asevera el concejal.