Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabanas

Candidatura Veciñal apela a la oposición de Cabanas a unirse para un cambio en la Alcaldía

La formación asegura que la localidad no puede seguir "instalada na parálise"

Redacción
02/02/2026 21:02
Imagen del equipo de gobierno del PP, con Fernando Couce al frente de la Alcaldía
Imagen del equipo de gobierno del PP, con Fernando Couce al frente de la Alcaldía
PP
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Candidatura Veciñal de Cabanas emitió un comunicado en el que ofrece formalmente su apoyo al resto de grupos de la oposición para impulsar un cambio en la Alcaldía del municipio, que ostenta el Partido Popular de Fernando Couce sin mayoría absoluta.

La formación ha decidido dar este paso al frente “a partir dos cambios no grupo socialista” y ofrece abrir un espacio de diálogo “real e útil, baseado na transparencia, a planificación e o respecto institucional” con el objetivo de alcanzar “melloras reais e o ben común”.

Foto de familia del PSOE después del nombramiento

Nueva etapa en el PSOE de Cabanas, que incorpora a dos concejales

Más información

Su portavoz, Xosé Manuel Pérez Sardiña, asegura que la localidad “non pode seguir instalada na parálise”, por lo que invita al resto de partidos a “explorar as vías democráticas que permitan recuperar a estabilidade e a eficacia na xestión municipal”.

El edil asegura, además, que no pretende “liderar nin impor unha alternativa”, sino que apoyará un cambio “só se está ben construído e orientado ao interés xeral”, basado en un “programa mínimo e verificable, con calendario e mecanismos de seguimento”, además de presupuestos para 2026 y 2027, “servizos públicos, atención social, participación veciñal e coidado do territorio”, enumera. “Cabanas precisa un rumbo e un proxecto certos”, asevera el concejal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ekain Azkune, en el Ried austríaco

Ekain Azkune y Martim Tavares echan el cierre al mercado invernal del Racing de Ferrol
Juan Quijano
Imagen de archivo de una entrega de premios del certamen

El Concello de Ferrol aprueba una nueva edición del certamen literario dedicado a Carmela Loureiro
Redacción
Martim Tavares, en el cuadro portugués del que llega cedido

Martim Tavares completa la delantera del Racing de Ferrol
Juan Quijano
El laboratorio se enmarca en la programación del Festival de Ortigueira

Vuelve a Ortigueira el Laboratorio de Cántigas Novas con Uxía Pedreira y Óscar Górriz
Redacción