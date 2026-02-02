Cabanas dispondrá de un área de autocaravanas con inversión provincial

Plano aéreo de la zona de actuación Diputación

La apuesta por el turismo itinerante y sostenible en la comarca del Eume recibe un nuevo impulso. La Diputación de A Coruña anunció la apertura de un segundo proceso de licitación para las obras de construcción de la futura área de autocaravanas de Cabanas, un proyecto que cuenta con una partida presupuestaria de 92.885,36 euros. Esta infraestructura se financia a través de los fondos europeos Next Generation, integrándose en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de las Fragas do Eume del organismo provincial.

Tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas –disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en donde las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 16 de febrero–, la intervención se centrará en el acondicionamiento de una parcela municipal de aproximadamente 6.000 metros cuadrados. El objetivo es dotar al municipio de un espacio ordenado y específico para este tipo de vehículos, evitando el estacionamiento masivo e indiscriminado, especialmente durante la época de temporada alta. Así las cosas, el diseño de esta área incluye no solo el aparcamiento en sí, sino también una serie de servicios esenciales.

La Diputación licita la construcción de un aparcamiento para autocaravanas en Cabanas Más información

En este sentido, contará con puntos de suministro de agua potable, sistemas de vaciado de residuos –aguas grises y negras–, un punto ecológico para el reciclado selectivo y plazas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Sistenibilidad

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, pone el foco en la necesidad de adaptar las infraestructuras al auge de este tipo de turismo itinerante. “É unha realidade en auxe e require infraestructuras axeitadas”, aseguró. Según el responsable provincial, el proyecto que ahora sale a licitación –tras una primera fase que quedó desierta– busca el equilibrio entre la recepción de visitantes y la preservación de ecosistemas sensibles como el Parque Natural Fragas do Eume.

Esta iniciativa se suma a otras del PSTD en la zona, como el aparcamiento disuasorio y la lanzadera eléctrica que el organismo provincial impulsa en la localidad de A Capela.

La actuación, remarca la Diputación de A Coruña, cumple con los criterios de sostenibilidad y con el principio europeo de no causar daño significativo (DNSH), “incorporando solucións de baixo impacto ambiental e medidas de protección paisaxística”.