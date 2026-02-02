Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabanas

Cabanas dispondrá de un área de autocaravanas con inversión provincial

La Diputación ha sacado de nuevo el proyecto a licitación por 92.885 euros, tras un primer intento sin ofertas

Redacción
02/02/2026 20:58
Plano aéreo de la zona de actuación
Plano aéreo de la zona de actuación
Diputación
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La apuesta por el turismo itinerante y sostenible en la comarca del Eume recibe un nuevo impulso. La Diputación de A Coruña anunció  la apertura de un segundo proceso de licitación para las obras de construcción de la futura área de autocaravanas de Cabanas, un proyecto que cuenta con una partida presupuestaria de 92.885,36 euros. Esta infraestructura se financia a través de los fondos europeos Next Generation, integrándose en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de las Fragas do Eume del organismo provincial.

Tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas –disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en donde las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 16 de febrero–, la intervención se centrará en el acondicionamiento de una parcela municipal de aproximadamente 6.000 metros cuadrados. El objetivo es dotar al municipio de un espacio ordenado y específico para este tipo de vehículos, evitando el estacionamiento masivo e indiscriminado, especialmente durante la época de temporada alta. Así las cosas, el diseño de esta área incluye no solo el aparcamiento en sí, sino también una serie de servicios esenciales.

Vistas del área recreativa

La Diputación licita la construcción de un aparcamiento para autocaravanas en Cabanas

Más información

En este sentido, contará con puntos de suministro de agua potable, sistemas de vaciado de residuos –aguas grises y negras–, un punto ecológico para el reciclado selectivo y plazas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Sistenibilidad

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, pone el foco en la necesidad de adaptar las infraestructuras al auge de este tipo de turismo itinerante. “É unha realidade en auxe e require infraestructuras axeitadas”, aseguró. Según el responsable provincial, el proyecto que ahora sale a licitación –tras una primera fase que quedó desierta– busca el equilibrio entre la recepción de visitantes y la preservación de ecosistemas sensibles como el Parque Natural Fragas do Eume.

Esta iniciativa se suma a otras del PSTD en la zona, como el aparcamiento disuasorio y la lanzadera eléctrica que el organismo provincial impulsa en la localidad de A Capela.

La actuación, remarca la Diputación de A Coruña, cumple con los criterios de sostenibilidad y con el principio europeo de no causar daño significativo (DNSH), “incorporando solucións de baixo impacto ambiental e medidas de protección paisaxística”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ekain Azkune, en el Ried austríaco

Ekain Azkune y Martim Tavares echan el cierre al mercado invernal del Racing de Ferrol
Juan Quijano
Imagen de archivo de una entrega de premios del certamen

El Concello de Ferrol aprueba una nueva edición del certamen literario dedicado a Carmela Loureiro
Redacción
Martim Tavares, en el cuadro portugués del que llega cedido

Martim Tavares completa la delantera del Racing de Ferrol
Juan Quijano
El laboratorio se enmarca en la programación del Festival de Ortigueira

Vuelve a Ortigueira el Laboratorio de Cántigas Novas con Uxía Pedreira y Óscar Górriz
Redacción