Una sesión sonora con Xurxo Souto precede al documental de los domingos en Cabanas
La proyección de esta semana que organiza Tarde Piache dará a conocer el modelo de vivienda cooperativa
La asociación cultural Tarde Piache propone acercarse este sábado 31, a las 12.00 horas, a la Escola Laica de Cabanas para una sesión sonora en la que Xurxo Souto, la icónica voz de Os Diplomáticos de Monte Alto y un sinfín de proyectos más, presentará sus obras solidarias con su estilo personal. Este encuentro precede a la sesión del Ciclo de Cinema Documental de todos los domingos, que esta semana abordará el modelo de vivienda cooperativa.
El público que asista a la cita con Xurxo Souto, con entrada libre hasta completar aforo, deberá abandonar su papel de espectador para empezar a cantar con el autor de los títulos “A novela do bravú” y “Somos un pobo de artistas. O método Luísa Villalta”. Aquellas personas que no deseen perderse este encuentro único también podrán seguirlo en línea, a través del canal de Youtube de Tarde Piache.
El domingo, a las 18.00 horas, se proyectará “Una vida en común”, un documental elaborado por el colectivo El Tinglado como complemento a su catálogo “Construir la utopía”. En este caso, uno de los creadores se conectará desde Barcelona para presentar el proyecto y resolver dudas.