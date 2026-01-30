Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fin de semana

Una sesión sonora con Xurxo Souto precede al documental de los domingos en Cabanas

La proyección de esta semana que organiza Tarde Piache dará a conocer el modelo de vivienda cooperativa

Redacción
30/01/2026 22:08
Xurxo Souto, el año pasado, en el centro cívico de Canido
Xurxo Souto, el año pasado, en el centro cívico de Canido
Daniel Alexandre
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La asociación cultural Tarde Piache propone acercarse este sábado 31, a las 12.00 horas, a la Escola Laica de Cabanas para una sesión sonora en la que Xurxo Souto, la icónica voz de Os Diplomáticos de Monte Alto y un sinfín de proyectos más, presentará sus obras solidarias con su estilo personal. Este encuentro precede a la sesión del Ciclo de Cinema Documental de todos los domingos, que esta semana abordará el modelo de vivienda cooperativa.

El público que asista a la cita con Xurxo Souto, con entrada libre hasta completar aforo, deberá abandonar su papel de espectador para empezar a cantar con el autor de los títulos “A novela do bravú” y “Somos un pobo de artistas. O método Luísa Villalta”. Aquellas personas que no deseen perderse este encuentro único también podrán seguirlo en línea, a través del canal de Youtube de Tarde Piache.

El domingo, a las 18.00 horas, se proyectará “Una vida en común”, un documental elaborado por el colectivo El Tinglado como complemento a su catálogo “Construir la utopía”. En este caso, uno de los creadores se conectará desde Barcelona para presentar el proyecto y resolver dudas.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

O Catre Teatro representará "Paripé, o cabaré!" en la Casa da Cultura de Neda

El espectáculo de variedades “Paripé, o cabaré!”, de Agustín Bolaños, se lleva este sábado a Neda
Redacción
Protesta de trabajadores convocados por el sindicato COG en As Pontes

Protesta de los trabajadores de la residencia La Magdalena de As Pontes
Redacción
El diputado del BNG, Mon Ferández

El BNG defiende en el Parlamento gallego que Navantia aborde la construcción naval civil y tecnológica
Redacción
El adelanto “Diamonds”, de Sara Merso, está disponible en plataformas digitales

La voz de Cariño Sara Merso reivindica lo humano en su disco debut como solista, “Iá”
Redacción