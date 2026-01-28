Mi cuenta

Cabanas

Nueva etapa en el PSOE de Cabanas, que incorpora a dos concejales

Beatriz Carbón y Fran Romero llegan a las filas socialistas en una "nova etapa política"

Redacción
28/01/2026 19:32
Foto de familia del PSOE después del nombramiento
Foto de familia del PSOE después del nombramiento
Cedida
El PSOE de Cabanas anunció durante la jornada de este miércoles que Beatriz Carbón y Fran Romero pasarán a formar parte de sus filas como sustitutos de Carlos Ladra y Delfín Feal tras la renuncia de varios candidatos de la lista electoral.

Así, estas dos nuevas incorporaciones al grupo municipal abren, según los socialistas, “unha nova etapa política” que se produce, además, en un “momento clave” en el que el Partido Popular gobierna sin mayoría absoluta. “O resultado das últimas eleccións municipais foi claro: a veciñanza de Cabanas trasladou nas urnas que quería un goberno progresista, máis dialogante e máis próximo ás necesidades reais do municipio”, señaló la recién incorporada Carbón, quien avanzó, asimismo, que la agrupación se ha marcado un objetivo claro: “traballar con responsabilidade, diálogo e ambición para recuperar o goberno municipal”.

Asimismo, durante este nombramiento, se puso en valor la labor desarrollada por sus predecesores, reconociendo “o relevo, a xenerosidade e o enorme traballo desenvolvido ao longo dos anos tanto desde o goberno municipal como desde a oposición, sempre coa defensa dos intereses da veciñanza de Cabanas como prioridade”.

