Herido un conductor tras perder el control en la AP-9F a su paso por Cabanas

El coche accidentado en la mañana de este lunes en Cabanas Cedida

Un conductor ha tenido que ser evacuado al hospital en la mañana de este lunes al perder el control de su vehículo cuando iba circulando por la autopista a la altura de Cabanas e impactar contra la mediana.

En concreto, el accidente se registró en torno a las 10.15 horas en el kilómetro 20 de la AP-9F. Según las primeras pesquisas, la copiosa lluvia caída durante toda la jornada pudo haber estado detrás de las causas del siniestro.

El turismo dio varias vueltas en redondo y acabó golpeándose contra la mediana, resultando el hombre herido leve. El 112 Galicia desplazó hasta el punto a una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 que lo trasladó al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), la Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de la vía.