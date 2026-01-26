El Plan Camiña Rural de la Xunta deja en Ferrolterra una inversión de 1,1 millones
Con cargo a estas aportaciones autonómicas se acometerán mejoras en viales de 18 municipios
El Plan Camiña Rural de la Xunta dejará en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal un total de 1,1 millones de euros para las anualidades del pasado 2025 y el presente 2026. Así lo recordó la delegada territorial del ejecutivo autonómico en Ferrolterra, Martina Aneiros, que visitó junto al alcade de Cabanas, Fernando Couce, los trabajos ejecutados con cargo a estas ayudas y que permitieron mejorar los caminos de Lavandeira y Soaserra –con una aportación de 46.000 euros–. En concreto, se llevó a cabo la aplicación de una triple capa de riego asfáltico y aglomerado en caliente.
En el caso de Ferrolterra, estos trabajos de adecuación y mantenimiento de viales –que dan acceso, en cualquier punto de su trazado, a al menos dos parcelas agrícolas– se llevarán a cabo en 18 municipios.
Aneiros hizo hincapié en la importancia de este plan, dada su contribución “á mellora da accesibilidade no medio rural, á fixación de poboación e ao incremento da competitividade das explotacións agrarias”, aseveró. Desde la Delegación Territorial recuerdan que el Plan Camiña Rural 2025-2026 está dotado con 19,5 millones de euros de fondos propios –9,5 para la anualidad de 2025 y 9,99 para la de 2026–.
Tal y como recordó la representante autonómica, los Concellos pueden acometer con estas subvenciones intervenciones de ampliación –que supongan un incremento de la longitud de los caminos, que incidan sobre la seguridad vial y que permitan el cruce de vehículos–, de mejora –para reforzar el firme–, de adecuación de obras de paso de cursos fluviales y para el mantenimiento de los márgenes.