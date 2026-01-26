El Plan Camiña Rural de la Xunta deja en Ferrolterra una inversión de 1,1 millones

Fernando Couce y Martina Aneiros Xunta

El Plan Camiña Rural de la Xunta dejará en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal un total de 1,1 millones de euros para las anualidades del pasado 2025 y el presente 2026. Así lo recordó la delegada territorial del ejecutivo autonómico en Ferrolterra, Martina Aneiros, que visitó junto al alcade de Cabanas, Fernando Couce, los trabajos ejecutados con cargo a estas ayudas y que permitieron mejorar los caminos de Lavandeira y Soaserra –con una aportación de 46.000 euros–. En concreto, se llevó a cabo la aplicación de una triple capa de riego asfáltico y aglomerado en caliente.

En el caso de Ferrolterra, estos trabajos de adecuación y mantenimiento de viales –que dan acceso, en cualquier punto de su trazado, a al menos dos parcelas agrícolas– se llevarán a cabo en 18 municipios.

Más de un millón de euros del gobierno autonómico para los caminos de Ferrol, Eume y Ortegal Más información

Aneiros hizo hincapié en la importancia de este plan, dada su contribución “á mellora da accesibilidade no medio rural, á fixación de poboación e ao incremento da competitividade das explotacións agrarias”, aseveró. Desde la Delegación Territorial recuerdan que el Plan Camiña Rural 2025-2026 está dotado con 19,5 millones de euros de fondos propios –9,5 para la anualidad de 2025 y 9,99 para la de 2026–.