Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabanas

El Plan Camiña Rural de la Xunta deja en Ferrolterra una inversión de 1,1 millones

Con cargo a estas aportaciones autonómicas se acometerán mejoras en viales de 18 municipios

Redacción
26/01/2026 15:40
Fernando Couce y Martina Aneiros
Fernando Couce y Martina Aneiros
Xunta
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Plan Camiña Rural de la Xunta dejará en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal un total de 1,1 millones de euros para las anualidades del pasado 2025 y el presente 2026. Así lo recordó la delegada territorial del ejecutivo autonómico en Ferrolterra, Martina Aneiros, que visitó junto al alcade de Cabanas, Fernando Couce, los trabajos ejecutados con cargo a estas ayudas y que permitieron mejorar los caminos de Lavandeira y Soaserra –con una aportación de 46.000 euros–. En concreto, se llevó a cabo la aplicación de una triple capa de riego asfáltico y aglomerado en caliente.

En el caso de Ferrolterra, estos trabajos de adecuación y mantenimiento de viales –que dan acceso, en cualquier punto de su trazado, a al menos dos parcelas agrícolas– se llevarán a cabo en 18 municipios.

Un momento de la visita de la delegada territorial

Más de un millón de euros del gobierno autonómico para los caminos de Ferrol, Eume y Ortegal

Más información

Aneiros hizo hincapié en la importancia de este plan, dada su contribución “á mellora da accesibilidade no medio rural, á fixación de poboación e ao incremento da competitividade das explotacións agrarias”, aseveró. Desde la Delegación Territorial recuerdan que el Plan Camiña Rural 2025-2026 está dotado con 19,5 millones de euros de fondos propios –9,5 para la anualidad de 2025 y 9,99 para la de 2026–.

Tal y como recordó la representante autonómica, los Concellos pueden acometer con estas subvenciones intervenciones de ampliación –que supongan un incremento de la longitud de los caminos, que incidan sobre la seguridad vial y que permitan el cruce de vehículos–, de mejora –para reforzar el firme–, de adecuación de obras de paso de cursos fluviales y para el mantenimiento de los márgenes.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

WEBINARIO AQUAE STEM VILAS ALBORADA

Veolia reafirma en Galicia su compromiso con la educación ambiental para construir un futuro más sostenible
Redacción
Estado de la zona tras las obras de mejora

Pontedeume culmina los trabajos de mejora en el entorno de la iglesia y la playa de Centroña
Redacción
Uno de los talleres sobre educación sexual llevados a cabo con el alumnado cedeirés

Cedeira combate la influencia de la pornografía con talleres educativos en las aulas
Redacción
Aula de Estudo de Cabanas

Cabanas dotará las instalaciones del Aula de Estudo de dos equipos informáticos
Redacción