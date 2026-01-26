Cabanas dotará las instalaciones del Aula de Estudo de dos equipos informáticos

Aula de Estudo de Cabanas Concello

El Aula de Estudo de la Casa da Cultura de Cabanas dispondrá desde el próximo mes de febrero de dos nuevos ordenadores, que facilitarán los trabajos tanto académicos como profesionales de los usuarios de este espacio.

Además, “dada a importancia” que tiene estos equipos informáticos en las labores educativas, el Concello explica que trabaja en la elaboración de un reglamento que permita su préstamo durante el curso escolar a las familias de la localidad, “garantindo así a dispoñibilidade destas ferramentas no desenvolvemento educativo para todos, con independencia de factores alleos á educación”, apunta el Ayuntamiento.

Cabe recordar que estas instalaciones están abiertas todo el año, de lunes a sábado, en horario de 09.00 a 21.00 horas. Para hacer uso de las mismas es necesaria una inscripción previa.

Nueva APP para la reserva de espacios municipales Cabanas ya cuenta con una aplicación para gestionar las reservas de espacios e instalaciones municipales, a la que es posible acceder desde la dirección actividades.cabanas.gal. La nueva plataforma, explica el Consistorio, simplificará el proceso, permitiendo a los usuarios poder elegir el lugar –salas, pistas de pádel, locales sociales, etc.– y ver su disponibilidad en el calendario. También efectuar pagos si fuese el caso y enviar los códigos de acceso en el momento. Precisamente, el ejecutivo local instaló en los últimos meses diversos sistemas de control y seguridad en diferentes inmuebles, “facilitando a xestión de entradas e saídas con códigos personalizados”. Estas mejoras, incide el Concello, han permitido incrementar el número de reservas –en el pabellón de Lavandeira crecieron de tres a 17 en diciembre–.