Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabanas

Cabanas dotará las instalaciones del Aula de Estudo de dos equipos informáticos

El Concello trabaja en un reglamento de préstamo, con el objetivo de que las familias puedan disponer de ordenadores

Redacción
26/01/2026 15:56
Aula de Estudo de Cabanas
Aula de Estudo de Cabanas
Concello
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Aula de Estudo de la Casa da Cultura de Cabanas dispondrá desde el próximo mes de febrero de dos nuevos ordenadores, que facilitarán los trabajos tanto académicos como profesionales de los usuarios de este espacio.

Además, “dada a importancia” que tiene estos equipos informáticos en las labores educativas, el Concello explica que trabaja en la elaboración de un reglamento que permita su préstamo durante el curso escolar a las familias de la localidad, “garantindo así a dispoñibilidade destas ferramentas no desenvolvemento educativo para todos, con independencia de factores alleos á educación”, apunta el Ayuntamiento.

Imagen de archivo de la casa consistorial de Cabanas

Cabanas amplía el saneamiento en A Barrosa y renueva el firme en Salto de Abaixo

Más información

Cabe recordar que estas instalaciones están abiertas todo el año, de lunes a sábado, en horario de 09.00 a 21.00 horas. Para hacer uso de las mismas es necesaria una inscripción previa.

Nueva APP para la reserva de espacios municipales

Cabanas ya cuenta con una aplicación para gestionar las reservas de espacios e instalaciones municipales, a la que es posible acceder desde la dirección actividades.cabanas.gal.

La nueva plataforma, explica el Consistorio, simplificará el proceso, permitiendo a los usuarios poder elegir el lugar –salas, pistas de pádel, locales sociales, etc.– y ver su disponibilidad en el calendario. También efectuar pagos si fuese el caso y enviar los códigos de acceso en el momento.

Precisamente, el ejecutivo local instaló en los últimos meses diversos sistemas de control y seguridad en diferentes inmuebles, “facilitando a xestión de entradas e saídas con códigos personalizados”. Estas mejoras, incide el Concello, han permitido incrementar el número de reservas –en el pabellón de Lavandeira crecieron de tres a 17 en diciembre–.

Interior del pabellón municipal

Nueva aplicación en Cabanas para gestionar las reservas de los espacios municipales

Más información
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

WEBINARIO AQUAE STEM VILAS ALBORADA

Veolia reafirma en Galicia su compromiso con la educación ambiental para construir un futuro más sostenible
Redacción
Estado de la zona tras las obras de mejora

Pontedeume culmina los trabajos de mejora en el entorno de la iglesia y la playa de Centroña
Redacción
Uno de los talleres sobre educación sexual llevados a cabo con el alumnado cedeirés

Cedeira combate la influencia de la pornografía con talleres educativos en las aulas
Redacción
Uno de los contenedores específicos para el reciclaje de aceite usado

Neda incrementó en casi un 30% el reciclaje de aceite doméstico en 2025
Redacción