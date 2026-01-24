Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Documentales

La sintiencia de los seres acuáticos centra el próximo documental del ciclo de Tarde Piache en Cabanas

"Seantience", una producción de Ética Animal y de la USC, dirigida por Xiana Castro, se proyecta este mismo domingo 25

Redacción
24/01/2026 22:48
Fotograma del documental "Seantience", incluido en el Ciclo de Cinema Documental de Tarde Piache
Fotograma del documental "Seantience", incluido en el Ciclo de Cinema Documental de Tarde Piache
Cedida
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Todos los domingos de enero y febrero, a las 18.00 horas, Tarde Piache proyecta en la Escola Laica de Cabanas las películas de su Ciclo de Cinema Documental, que se pueden consultar en las redes sociales (o @tardepiache_cabanas) de la asociación. Este mismo día 25 es el turno de “Seantience”, un cortometraje dirigido por Xiana Castro que fue producido por Ética Animal y la Universidade de Santiago de Compostela.

Los seres que viven en las profundidades del océano son los protagonistas de este documental, que reúne entrevistas a distintas personalidades de la ciencia y la filosofía para poner sobre la mesa la sintiencia de estos habitantes marinos. Como siempre, la proyección se propone con el objetivo de fomentar la reflexión y animar al diálogo al finalizar la proyección.

El guionista Pepe Coira, en septiembre de 2024, en la presentación de la serie “Rapa” en Ferrol

El Festival Cinema de Cabanas ficha como mentor a Pepe Coira, creador de “Rapa”, y propone más de un mes de cine gratuito

Más información
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Infografía extraída del proyecto básico de la terminal

Global Ports Holding prevé acabar la primera fase de la terminal de cruceros en marzo de 2027
X. Fandiño
Jugadores y cuerpo técnico, celebrando la importante victoria

El Somozas inicia la segunda vuelta con la visita al campo del Juventud de Cambados
Redacción
Museo Naval entrega premios Pintura de La Mar

La nueva exposición colectiva del Museo Naval lucirá firmas de renombre como Fonfría
Redacción
Festival Fundacional do Toxos e Froles, no seu local hai unha charla de Miguel Anxo Seixas presidente Fundación Castelao

El legado de Castelao, presente en el Festival Fundacional por los 111 años del Toxos e Froles
Redacción