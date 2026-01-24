La sintiencia de los seres acuáticos centra el próximo documental del ciclo de Tarde Piache en Cabanas

Fotograma del documental "Seantience", incluido en el Ciclo de Cinema Documental de Tarde Piache Cedida

Todos los domingos de enero y febrero, a las 18.00 horas, Tarde Piache proyecta en la Escola Laica de Cabanas las películas de su Ciclo de Cinema Documental, que se pueden consultar en las redes sociales (o @tardepiache_cabanas) de la asociación. Este mismo día 25 es el turno de “Seantience”, un cortometraje dirigido por Xiana Castro que fue producido por Ética Animal y la Universidade de Santiago de Compostela.

Los seres que viven en las profundidades del océano son los protagonistas de este documental, que reúne entrevistas a distintas personalidades de la ciencia y la filosofía para poner sobre la mesa la sintiencia de estos habitantes marinos. Como siempre, la proyección se propone con el objetivo de fomentar la reflexión y animar al diálogo al finalizar la proyección.