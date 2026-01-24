Mi cuenta

Diario de Ferrol

Festival de cine

El Festival Cinema de Cabanas ficha como mentor a Pepe Coira, creador de “Rapa”, y propone más de un mes de cine gratuito

La asociación Tarde Piache organiza esta primera edición, con sesiones infantiles, adultas o “golfas”, además del concurso de cortometrajes Fervenza

Redacción
24/01/2026 22:21
El guionista Pepe Coira, en septiembre de 2024, en la presentación de la serie “Rapa” en Ferrol
El guionista Pepe Coira, en septiembre de 2024, en la presentación de la serie “Rapa” en Ferrol
Daniel Alexandre
Thriller, fantástico, terror y ciencia ficción son los géneros cinematográficos en los que se centran las proyecciones del I Festival Cinema de Cabanas, que organiza la asociación local Tarde Piache en colaboración con el Concello del 14 de febrero al 29 de marzo en la Casa da Cultura (Escola Laica). Las películas gratuitas para todo tipo de públicos son una parte fundamental del programa, que también incluye el concurso de cortometrajes Fervenza, un llamamiento a la creación sin reparos, con categorías que hacen partícipe a cualquier rango de edad y que cuentan con mentores de alto nivel, como el creador y guionista de la serie “Rapa”.

La cartelera que propone el festival, los sábados y domingos, con entrada libre hasta completar el aforo, se desarrollará desde el 21 de febrero hasta el 29 de marzo, y en la víspera a esa última jornada se celebrará la gala final con entrega de premios y la fiesta de clausura.

Cabanas Escola Laica membros asociaciónTarde Piache

O asociacionismo fai a forza: Tarde Piache propón lecer e cultura en Cabanas

Más información

Dejando a un lado encuentros especiales como este, la programación (que se puede consultar al detalle en la página web tardepiache.gal/festival-cinema-de-cabanas/) se divide en franjas horarias e incluye cortos del concurso y títulos reconocidos. Entre estos, por ejemplo, el primer día se estrena con una de las sesiones “golfa”, los sábados a las 22.00, que incluye la proyección de “Pearl” (+18 años). A esta le seguirá “E.T.” en un pase infantil, los domingos a las 16.30, y otra adulta, a las 18.45, con “Los Fabelman” (+12) y “Killers of the Flower Moon” (+16).

Concurso Fervenza

El guionista de “Rapa”, otras series populares como “Hierro” y documentales como “Antes de Nós”, Pepe Coira, pondrá su conocimiento al servicio de la categoría Fervenza 48h, dirigida a personas de 18 años o más que no teman a crear a contrarreloj. Estos participantes también contarán con la mentoría del cineasta y realizador audiovisual Xaime Miranda, que firma numerosos videoclips conocidos y cortos como “Hippocampus”.

El proceso de creación de esta sección se desarrollará el primer fin de semana de festival y la fecha límite para presentar candidaturas, en cualquier categoría será el 15 de febrero.

Además, el concurso incluye la variante Fervenza Brava para jóvenes entre 12 y 17 años, y anima a participar al público familiar en Miúda (de 0 a 12 años), donde todos tendrán premio.

