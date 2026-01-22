Cabanas amplía el saneamiento en A Barrosa y renueva el firme en Salto de Abaixo
El ejecutivo también mejorará la capa de rodaje en el camino de O Igrexario
El Ayuntamiento de Cabanas informó del inicio, en los últimos días, de los trabajos de dos actuaciones de mejora de caminos municipales y servicios públicos. En concreto, el Consistorio comenzó con las obras para ampliar el saneamiento en el lugar de A Barrosa y para renovar el pavimento en Salto de Abaixo. El importe total asciende a 49.244,46 euros, una cantidad que se sufragará con cargo a los fondos procedentes del Plan POS+ 2025 de la Diputación de A Coruña.
El Consistorio también ejecutará en estas jornadas las labores de mejora de la capa de rodaje en el camino de O Igrexario, en Soaserra, una intervención que supondrá una inversión de 39.506,50 euros –sufragada, también, por la línea provincial–.
Comida popular y sesión vermú
En otro orden de cosas, el Concello informa de que este domingo tendrá lugar la comida organizada por la comisión de fiestas de de S.V. Regoela. Será a partir de las 13.00 horas, con sesión vermú de Nuria Boreal y menú a base de cocido por 35 euros.