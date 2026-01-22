Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cabanas

Cabanas amplía el saneamiento en A Barrosa y renueva el firme en Salto de Abaixo

El ejecutivo también mejorará la capa de rodaje en el camino de O Igrexario

Redacción
22/01/2026 17:37
Imagen de archivo de la casa consistorial de Cabanas
Imagen de archivo de la casa consistorial de Cabanas
AEIG
El Ayuntamiento de Cabanas informó del inicio, en los últimos días, de los trabajos de dos actuaciones de mejora de caminos municipales y servicios públicos. En concreto, el Consistorio comenzó con las obras para ampliar el saneamiento en el lugar de A Barrosa y para renovar el pavimento en Salto de Abaixo. El importe total asciende a 49.244,46 euros, una cantidad que se sufragará con cargo a los fondos procedentes del Plan POS+ 2025 de la Diputación de A Coruña.

El Consistorio también ejecutará en estas jornadas las labores de mejora de la capa de rodaje en el camino de O Igrexario, en Soaserra, una intervención que supondrá una inversión de 39.506,50 euros –sufragada, también, por la línea provincial–.

Comida popular y sesión vermú

En otro orden de cosas, el Concello informa de que este domingo tendrá lugar la comida organizada por la comisión de fiestas de de S.V. Regoela. Será a partir de las 13.00 horas, con sesión vermú de Nuria Boreal y menú a base de cocido por 35 euros.

