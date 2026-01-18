Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabanas

Fin de semana para el hilado artesanal de lana en Cabanas

La Asociación Mulleres Cabanas Rural celebró una nueva edición de sus jornadas

Redacción
18/01/2026 19:57
Mulleres Cabanas rural Xornadas de Fiado
Mulleres Cabanas Rural en las Xornadas de Fiado
Daniel Alexandre
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Asociación de Mulleres Cabanas Rural celebró este fin de semana la primera de las actividades del año, dos días en los que se conjugó la labor didáctica y social, de encuentro de vecinos y vecinas pero también de aprendizaje y demostración del lavado, escarpizado, cardado e hilado de la lana, con los fusos y rocas de roda la vida, trabajando así para que la labor artesanal sigue viva en concellos como Cabanas

Mulleres Cabanas rural Xornadas de Fiado
El hilado artesanal pervive
Daniel Alexandre

El pabellón de Lavandeira acogió la novena edición de las Xornadas de Fiado Artesanal y no solo se trataba de demostrar el buen hacer de las artesanas sino de transmitirlo a los asistentes.

Mulleres Cabanas rural Xornadas de Fiado
El cardado de la lana permite un producto natural y artesanal
Daniel Alexandre

Así, sin necesidad de conocimientos previos, se llevaron a cabo sesiones formativas de aprendizaje o profundización en las distintas técnicas del proceso de hilado.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El tramo de Ferrol se encuentra en unas condiciones relativamente mejores a las de Narón

La carretera de la Trinchera cumple 30 años acumulando problemas de mantenimiento en Ferrol y Narón
J Guzmán
Los ponteses, celebrando uno de sus goles

El potencial de O Esteo vuelve a salir en A Fraga
Redacción
Jugadores y cuerpo técnico, celebrando la importante victoria

El brillante partido del Somozas para doblegar al favorito Boiro
Redacción
Giménez, hablando con la afición en la grada visitante

Álvaro Giménez, jugador del Racing de Ferrol, aclara el pospartido
Redacción