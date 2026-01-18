Fin de semana para el hilado artesanal de lana en Cabanas

Mulleres Cabanas Rural en las Xornadas de Fiado Daniel Alexandre

La Asociación de Mulleres Cabanas Rural celebró este fin de semana la primera de las actividades del año, dos días en los que se conjugó la labor didáctica y social, de encuentro de vecinos y vecinas pero también de aprendizaje y demostración del lavado, escarpizado, cardado e hilado de la lana, con los fusos y rocas de roda la vida, trabajando así para que la labor artesanal sigue viva en concellos como Cabanas.

El hilado artesanal pervive Daniel Alexandre

El pabellón de Lavandeira acogió la novena edición de las Xornadas de Fiado Artesanal y no solo se trataba de demostrar el buen hacer de las artesanas sino de transmitirlo a los asistentes.

El cardado de la lana permite un producto natural y artesanal Daniel Alexandre

Así, sin necesidad de conocimientos previos, se llevaron a cabo sesiones formativas de aprendizaje o profundización en las distintas técnicas del proceso de hilado.